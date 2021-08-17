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Гутцайт: «Без турнира в Казани не было бы медали Рейзлина на Олимпиаде»

Министр молодежи и спорта Украины считает, что спортсмены не должны пропускать турниры в России
Olympics Токио-2020
11:25
Гутцайт: «Без турнира в Казани не было бы медали Рейзлина на Олимпиаде»
Игорь Рейзлин / Фото: Getty Images

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что бронза фехтовальщика Игоря Рейзлина – доказательство того, что украинцам нельзя пропускать турниры в России:

Многие лицензионные соревнования к Олимпиаде проходят в Российской Федерации. Игорь Рейзлин завоевал бронзовую награду, но он, возможно, бы не попал на Олимпийские игры, если бы за три месяца до того они не поехали на первые и последние в этом году лицензионные соревнования, которые проходили в Казани. Все бы кричали «зрада», что еще меньше медалей.

Гутцайт: «Харлан предлагали миллионы долларов в другой стране, но она видит себя только в Украине».

Источник: interfax.com.ua Олег Шумейко-младший
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Игорь Рейзлин Вадим Гутцайт

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