Гутцайт: «Харлан предлагали миллионы долларов в другой стране, но она видит себя только на родине»

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался об украинских атлетах, которые завоевали олимпийские медали для других стран:



И я тогда думал, чтобы уехать за границу, уже искал куда. Но потом шаг за шагом, когда приближалась Олимпиада 1996 года в Атланте, тогда я решил для себя, что здесь мои родители, здесь моя родина, и я буду только здесь.

Например, вы даже не представляете, какие условия предлагали той же Оле Харлан в другой стране, не буду говорить, в какой именно. Это миллионы, и не гривен, а долларов. Но она осталась в Украине. Потому что она видит себя только на родине.

А кто-то, как этот гимнаст из Израиля, он же поехал туда еще ребенком, и теперь стал олимпийским чемпионом. Почему уезжают? Прежде всего, потому что видят себя и свою личную жизнь в другой стране. Ну а что еще тут скажешь?