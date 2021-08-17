Гутцайт: «Харлан предлагали миллионы долларов в другой стране, но она видит себя только на родине»
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался об украинских атлетах, которые завоевали олимпийские медали для других стран:
Это же выбор каждого человека – за кого выступать. Например, когда я в 1992 году выиграл Олимпийские игры уже в Украине, а не СССР, тогда средств вообще не было и мы практически ездили за свои деньги. Сборной по сути не было, тренеров не было, ничего не было.
И я тогда думал, чтобы уехать за границу, уже искал куда. Но потом шаг за шагом, когда приближалась Олимпиада 1996 года в Атланте, тогда я решил для себя, что здесь мои родители, здесь моя родина, и я буду только здесь.
Например, вы даже не представляете, какие условия предлагали той же Оле Харлан в другой стране, не буду говорить, в какой именно. Это миллионы, и не гривен, а долларов. Но она осталась в Украине. Потому что она видит себя только на родине.
А кто-то, как этот гимнаст из Израиля, он же поехал туда еще ребенком, и теперь стал олимпийским чемпионом. Почему уезжают? Прежде всего, потому что видят себя и свою личную жизнь в другой стране. Ну а что еще тут скажешь?
Украинский тяжеловес Антон Плесной, получивший бронзу для Грузии, говорил, что в Украине не создают хороших условий для спортсменов. Что бы вы ему ответили?
Вы знаете, есть вопросы к некоторым федерациям. Поэтому что нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов. Не в каждой федерации есть такие президенты, которые понимают, что нужно спортсменам. В частности и по федерации тяжелой атлетики. Вы же видели, что на Олимпиаде мужчин вообще не было в тяжелой атлетике.
«С начала года спала с мыслью, что у меня Олимпиада – очень сильно себя съедала». Трогательное объяснение Ольги Харлан.
Комментарии 0