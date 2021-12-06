Гутцайт: «Министерство молодежи и спорта получит 8,2 млрд грн из госбюджета на 2022 год»
Гутцайт продолжит занимать пост президента Федерации фехтования Украины
Министр молодежи и спорта занимает эту должность с 2017 года
13:24
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookНакануне состоялась отчетная конференция Федерации фехтования Украины.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт продолжит занимать должность президента федерации. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отметим, что впервые Гутцайт стал президентом был Федерации фехтования Украины в 2017 году.
Напомним, что Гутцайт является олимпийским чемпионом 1992 года.
Накануне Гутцайт был избран членом Исполнительного комитета FIE.
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