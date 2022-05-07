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Харлан дійшла до 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор

Інша українка зупинилася на стадії чвертьфіналу
Фехтование
19:44
Харлан дійшла до 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор
Ольга Харлан / Фото - Getty Images

Шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан зупинилася на стадії 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор у Токіо.

Українка виступала на етапі Кубку світу в Тунісі і після двох перемог з рахунком 8:15 поступилася за вихід в топ-8 представниці Румунії Сабіні Мартіс.

Інша представниця нашої збірної в шаблі Юлія Бакастова дійшла до чвертьфіналу турніру.

Відзначимо, що в чоловічій частині змагань в основній сітці дебютував 20-річний Василь Гумен, який ставав чемпіоном світу серед кадетів та чемпіоном Європи серед юніорів.

Нагадаємо, російські війська обстріляли район, в якому народилася Харлан.

Сергей Лукьяненко
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