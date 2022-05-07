Олімпійська чемпіонка повертається. Харлан виступить на перших змаганнях після Токіо-2020
Харлан дійшла до 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор
Інша українка зупинилася на стадії чвертьфіналу
19:44
Ольга Харлан / Фото - Getty Images
Шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан зупинилася на стадії 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор у Токіо.
Українка виступала на етапі Кубку світу в Тунісі і після двох перемог з рахунком 8:15 поступилася за вихід в топ-8 представниці Румунії Сабіні Мартіс.
Інша представниця нашої збірної в шаблі Юлія Бакастова дійшла до чвертьфіналу турніру.
Відзначимо, що в чоловічій частині змагань в основній сітці дебютував 20-річний Василь Гумен, який ставав чемпіоном світу серед кадетів та чемпіоном Європи серед юніорів.
Нагадаємо, російські війська обстріляли район, в якому народилася Харлан.