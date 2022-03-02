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Харлан: «Каждое утро начинается с того, что я спрашиваю у близких тихо ли у них, и не обстреляли ли у*бки моих знакомых»

Хоть фехтовальщица и находится вне этого ужаса, но у нее семья в Украине
Фехтование
18:28
Харлан: «Каждое утро начинается с того, что я спрашиваю у близких тихо ли у них, и не обстреляли ли у*бки моих знакомых»
Фото: Instagram

Титулованная фехтовальщица Ольга Харлан в своем Instagram рассказала сложности, с которыми ей приходится сталкиваться каждый день после нападения россии:

Привет все. Я не буду говорить «добрый день», потому что он нихрена не добрый. Мое утро начинается с того, что я пишу всем родным и близким тихо ли у них и как прошла ночь. И это мое утро… Я далеко от этого ужаса, который творится в Украине. Но моя семья там! И это бл*ть тяжело наблюдать.

Потом я захожу в новости и смотрю, не обстреляли ли русскеи уебки места, где находятся те, кого я знаю. Потом проверяю Instagram. Нахожу пару безмозглых зомби, которые пишут с*ка одно и то же! Но уже меньше, могу сказать. Видимо ваши баны на их конченых страницах уже работают! Так что давайте продолжать, поехали!

Виталий Кличко призвал всех сражаться – победа будет за нами.

Олег Шумейко-младший
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Ольга Харлан

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