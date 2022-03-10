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Харлан – лаврову: «Долбо*б!»

Украинская саблистка о пресс-конференции с участием главы российского МИД
Фехтование
10 марта 19:52
Харлан – лаврову: «Долбо*б!»
Ольга Харлан

Титулованная саблистка Ольга Харлан выставила на свой странице в Instagram кусок из пресс-конференции главы российского МИД сергея лаврова, где он заявил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии рф.

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал реакцию украинских спортсменов на бомбардировку роддома в Мариуполе.

 

 

 

Источник: XSPORT
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Ольга Харлан

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