Харлан – лаврову: «Долбо*б!»
Украинская саблистка о пресс-конференции с участием главы российского МИД
10 марта 19:52
Ольга Харлан
Титулованная саблистка Ольга Харлан выставила на свой странице в Instagram кусок из пресс-конференции главы российского МИД сергея лаврова, где он заявил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии рф.
Ранее XSPORT.ua опубликовал реакцию украинских спортсменов на бомбардировку роддома в Мариуполе.
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