Покорили мир фехтования. Рейзлин стал лучшим шпажистом, а Харлан – лучшей саблисткой года
Харлан: «Мой спортивный психолог работает с Ломаченко и Усиком»
Титулованная саблистка рассказала о концепции сотрудничества со специалистом
15:52
Ольга Харлан / Фото - eurosport.ruОлимпийская чемпионка-2008 по фехтованию на саблях, украинка Ольга Харлан в интервью YouTube-каналу DOROTYE рассказала о сотрудничестве со спортивным психологом.
«У меня есть спортивный психолог. Он работает с Ломаченко, с Усиком. Я с 2008 года с ним работаю. Он как mental coach – мы работаем с ним на координацию, на сосредоточенность. Он больше заточен на работу, на упражнения. Может быть, в этом был и его промах в подготовке к этой Олимпиаде. У нас не было личных разговоров. Я уверена, что он это понимает, мы об этом говорили».
Напомним, на Олимпийских играх в Токио Харлан проиграла в 1/16 финала.
Накануне Международной федерации фехтования (FIE) Ольга была признана лучшей саблисткой 2021 года.
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