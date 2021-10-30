Это любовь! Романтичная фотосессия Харлан с бойфрендом
Харлан: «На соревнования я настраиваюсь еще за 10 дней до их начала»
Титулованная украинка – о том, каким образом попала в фехтование
30 октября 13:19
Ольга Харлан / Фото - mixsport.proОлимпийская чемпионка-2008 украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о своей психологической подготовке перед стартами.
«Фехтованием я занимаюсь 21 год. Я выбрала этот вид спорта случайно, потому что мой крестный отец был тренером, а мне после бальных танцев нужно было чем-то себя занять. Выбор пал на фехтование. Заниматься этим видом спорта меня мотивируют медали и цель, которую я хочу достичь. На соревнования я настраиваюсь еще за 10 дней до их начала. Я стараюсь быть положительной, думать о своем плане действий, своей технике и своем состоянии. Ритуалов особых нет, однако перед соревнованиями я хорошо завтракаю, ведь знаю, что предстоит очень длинный и напряженный день».
Накануне Харлан вместе со своим «коллегой по цеху» и бойфрендом – итальянцем Луиджи Самеле – приняла участие в фотосессии для известного глянцевого журнала.