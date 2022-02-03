Украинский фигурист: «Коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы – чувствую опустошение»
Харлан поддержала сборную Украины накануне Олимпиады-2022
Титулованная саблистка верит в успех украинцев на Зимних Играх
15:31
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Ольга Харлан выразила поддержку украинским олимпийцам накануне Пекина-2022:
Желаю нашей олимпийской сборной успехов. Мы за вас болеем, будем поддерживать. Верим в ваш успех! Вперед!
Напомним, что украинский фигурист не выступит в командных соревнованиях из-за коронавируса.
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