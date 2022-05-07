Харлан дійшла до 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор
Харлан подвела итоги первого выступления после начала полномасштабной войны
Украинка уступила в 1/8 Кубка мира
20:29
Фото: FIE
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram высказалась о первом турнире после начала вторжения россии на территорию Украины:
Топ-16 сегодня на Кубке мира в Тунисе. Рада вернуться на дорожку. Кажется, моя прежняя жизнь возвращается. Шаг за шагом будет лучше. Я верю в это. «Вера» – это слово, которое теперь заставляет меня двигаться дальше.
Завтра мы готовы показать себя с командой. Я очень по этому соскучилась. Погнали!!!
Харлан не стала подбирать цензурных выражений о пропагандистах войны.