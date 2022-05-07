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Харлан подвела итоги первого выступления после начала полномасштабной войны

Украинка уступила в 1/8 Кубка мира
Фехтование
20:29
Харлан подвела итоги первого выступления после начала полномасштабной войны
Фото: FIE

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram высказалась о первом турнире после начала вторжения россии на территорию Украины:

Топ-16 сегодня на Кубке мира в Тунисе. Рада вернуться на дорожку. Кажется, моя прежняя жизнь возвращается. Шаг за шагом будет лучше. Я верю в это. «Вера» – это слово, которое теперь заставляет меня двигаться дальше.

Завтра мы готовы показать себя с командой. Я очень по этому соскучилась. Погнали!!!

Харлан не стала подбирать цензурных выражений о пропагандистах войны.

Олег Шумейко-младший
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