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Харлан примет участие в популярном украинском тв-шоу

Саблистка попробует себя в новом амплуа
Фехтование
18:27
Харлан примет участие в популярном украинском тв-шоу
Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Ольга Харлан примет участие в главном танцевальном шоу страны «Танцы со звездами». Об этом фехтовальщица сообщила в совем Instagram:

Ранее Харлан объяснила, почему ей не удалось выступить лучше на Олимпиаде-2020, а также ответила на вопрос о возможной смене фамилии после замужества.

Олег Шумейко-младший
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Ольга Харлан

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