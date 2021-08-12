«Белоснежный песок». Харлан рассказала, как будет отдыхать после Олимпийских игр
Харлан примет участие в популярном украинском тв-шоу
Саблистка попробует себя в новом амплуа
18:27
Ольга Харлан / Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Ольга Харлан примет участие в главном танцевальном шоу страны «Танцы со звездами». Об этом фехтовальщица сообщила в совем Instagram:
Ранее Харлан объяснила, почему ей не удалось выступить лучше на Олимпиаде-2020, а также ответила на вопрос о возможной смене фамилии после замужества.
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