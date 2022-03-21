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Харлан призвала дисквалифицировать всех россиян, поддерживающих нападение на Украину

Тут спортом вне политики не отвертишься
Фехтование
13:02
Харлан призвала дисквалифицировать всех россиян, поддерживающих нападение на Украину
Фото: Facebook

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram выступила за отстранение всех российских спортсменов, поддерживающих войну в Украине:

Вот что должно быть с каждым спортсменом, который поддерживает ВОЙНУ в Украине и НАПАДЕНИЕ на украинский народ! – написала Харлан под постом о возможной дисквалификации спортивного гимнаста из рф.

Титулованные представительницы рф в художественной гимнастике также выступили за вторжение в Украину.

Олег Шумейко-младший
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