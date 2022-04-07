Харлан: «Украинцы будут жить с ненавистью к русским всю жизнь – рашисты само ЗЛО!»

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Олимпийская чемпионка в фехтовании Ольга Харлан в своем Instagram опубликовала эмоциональный пост о текущих реалиях жизни каждого украинца:



Про моральное состояние даже не стоит говорить. Рассчитывать на какой-то высокий результат было сложно, и мы все это понимали, но это были бы не мы, если бы не боролись до последнего за каждый удар. Ребята держались изо всех сил. Но время соревнований, мы попросили ребят минимизировать чтение новостей, попросили больше общаться с родителями, чтобы хоть как-то морально отстранить от того ужаса, что происходит у нас дома. Но я уверенна, что они все видели, потому что об этом знает весь мир. И об этом ДОЛЖЕН знать весь мир…

Буча, Ирпень, Гостомель, Николаевская ОГА… Слезы, боль, до дрожи охватывающий тебя ужас от увиденного. Соболезнование твоей подруге о потере ее отца, сопереживание, осознание того, что ее жизнь и жизнь ее семьи уже не будет прежней… И так же семей, которые потеряли своих родных с первого дня войны. От этого хочется кричать. И кричать не о помощи, а от ужаснейшей несправедливости!

Никто из нас этого не заслуживает! Никто! И никто не давал права этим нелюдям творить такое с нашим народом, ни с одной душой! Просто не укладывается в голове, что на это способен хоть кто-то. Почему кто-то решил, что он имеет право вершить судьбы и забирать жизни невинных людей?! Почему?! Ответ на это только один… Звери! Они само ЗЛО! Все они! И прощения быть просто не может. И его не будет. Никогда. Мы будем жить с этой ненавистью всю нашу жизнь и этому противиться не будем.