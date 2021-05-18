Харлан: «В Токио буду стремиться к золотой медали, но радоваться буду любой»

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Украинская саблистка Ольга Харлан в эфире программы «Дорога до Токіо» поделилась мыслями о предстоящей Олимпиаде-2020.



Хочется повторить еще раз. Мой опыт дальнейшего участия на Олимпиадах в Лондоне и Рио не дал всех тех красок, которые я почувствовала в 18 лет, когда выиграли золото. В Токио буду стремиться к золотой медали, но буду радоваться любой.

Тяжело сравнить что-либо с олимпийской медалью, любые соревнования, даже чемпионаты мира. Так как в фехтовании чемпионаты мира каждый год, ты можешь проиграть, а на следующий год исправить свои ошибки и удачно выступить. Олимпиада раз в четыре года, так что олимпийские медали более ценные.

Но медали чемпионата мира я коллекционирую. Шесть золотых медалей, есть еще бронзовые и серебряные. Я этим дорожу и горжусь, не хочу останавливаться на достигнутом.