Харлан: «Чувствуется, что у меня Олимпиады-2020 не было»
Харлан: «Верю, что украинцы на Олимпиаде-2022 зацепят медаль»
Титулованная фехтовальщица рассказала, что пристально следит за Играми в Пекине
13 февраля 18:49
Фото: Facebook Харлан
Четырехкратная призерша Олимпийских игр в фехтовании на саблях Ольга Харлан верит, что украинские спортсмены вернутся с Зимней Олимпиады-2022 с медалью:
Когда сбор начался, то я редко смотрю, а так у нас дома постоянно шла трансляция. Смотрели биатлонистов, скелетон. Болею за наших и верю, что зацепим медаль.
Недавно подписалась на фристайлистку Айлин Гу, которая стала чемпионкой в Пекине. Она также модель и довольно раскрученная спортсменка.
Считаю, что люди должны смотреть Игры. Важно знать о зимних видах спорта, узнавать их звезд и болеть за своих.
Напомним, что Харлан заявила о намерении выступить на Играх-2024 в Париже.
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