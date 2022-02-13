Харлан: «Верю, что украинцы на Олимпиаде-2022 зацепят медаль»

Фото: Facebook Харлан

Четырехкратная призерша Олимпийских игр в фехтовании на саблях Ольга Харлан верит, что украинские спортсмены вернутся с Зимней Олимпиады-2022 с медалью:



Недавно подписалась на фристайлистку Айлин Гу, которая стала чемпионкой в Пекине. Она также модель и довольно раскрученная спортсменка.

Считаю, что люди должны смотреть Игры. Важно знать о зимних видах спорта, узнавать их звезд и болеть за своих.