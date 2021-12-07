Харлан: «Я бы, наверное, воздержалась от фото с россиянами»

Ольга отметила, что политика и спорт пересекаются





Ольга Харлан / Фото: скрин-шот

Олимпийская чемпионка в командной сабле Ольга Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу DOROTYE о политике в спорте и прокомментировала скандал с Ярославой Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене.



«Перед тем как ехать на Олимпиаду в любом случае должен быть инструктаж. С ситуацией у нас в стране, это должно быть.

О том, кто проводит со спортсменами идиологическую работу.

«Может тренер, начальники какие-то. Либо уже сам спортсмен должен понимать. У кого-то был такой опыт, как у меня допустим. У Верняева было такое, когда он запостил фотку (с российским гимнастом на Олимпиаде-2016). Мне вообще прилетело за то, что я просто на пьедестале с ними стояла, под гимн. Что мне надо было сделать? Уйти? У меня нет фотографий с ними. Но я бы, наверное, воздержалась от этого.

О том, пересекаются ли спорт и политика.

«Как ни крути они пересекаются. Как бы кто ни говорил, что спорт вне политики. Это всегда субъективная штука. К сожалению, они пересекаются, поэтому я бы воздержалась от фотографий. Я уважительно отношусь ко всем своим соперницам с других стран и из России. Я очень уважаю их, а они уважают меня. В такой ситуации, которая у нас в стране, лучше этого не делать».

Напомним, ранее Харлан рассказала, что работает с психологом, который работает с Усиком и Ломаченко.