Харлан: «Верю, что украинцы на Олимпиаде-2022 зацепят медаль»
Харлан: «Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа»
Титулованная саблистка – о российской агрессии по отношению к Украине
21:22
Ольга Харлан / Фото - FacebookОлимпийская чемпионка Пекина-2008 по фехтованию Ольга Харлан в Instagram отреагировала на признание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так называемых «ЛНР» и «ДНР».
«Украина – это мой дом, Украина – это моя родина. Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа. Мы сильны и преодолеем все вместе».
Ранее бронзовый призер Лондона-2012 Ольга Саладуха призвала международные спортивные федерации осудить российскую агрессию по отношению к Украине.