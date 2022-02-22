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Харлан: «Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа»

Титулованная саблистка – о российской агрессии по отношению к Украине
Фехтование
21:22
Харлан: «Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа»
Ольга Харлан / Фото - Facebook
Олимпийская чемпионка Пекина-2008 по фехтованию Ольга Харлан в Instagram отреагировала на признание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Украина – это мой дом, Украина – это моя родина. Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа. Мы сильны и преодолеем все вместе».




Ранее бронзовый призер Лондона-2012 Ольга Саладуха призвала международные спортивные федерации осудить российскую агрессию по отношению к Украине.
Владимир Кириченко
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