Братья Кличко: «Сегодня происходит большая трагедия для всего мира»
Харлан: «Я хочу сказать только одно – отъеби**сь от Украины»
Титулованная саблистка не может совладать с эмоциями из-за событий в родной стране
14:53
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram высказалась о начале вторжения российских войск на территорию Украины:
Я проснулась в 6 утра после звонков о начале Россией войны. Это действительно страшно – я боюсь за моих родителей, семью. Я не могу прекратить плакать, ведь я не могу помочь.
Нам остается только молиться за мир, надеяться на украинскую армию. Что она сможет нас защитить. В это невозможно поверить, но это так – Россия напала на Украину. ОФИЦИАЛЬНО. Это 21-й век, 2022-й год, и в Европе идет война. И я хочу сказать только одно – отъеб**сь от Украины!
Для всех моих зарубежных друзей. В 5 утра Россия официально начала войну. Речь не только о восточных территориях, как сообщается в российских новостях. Воздушные силы России атаковали военные базы и аэродромы по всей Украине. Киев атакован. #остановитероссийскуюагрессию #стойтесукраиной
Братья Владимир и Виталий Кличко призвали к единению и решительности – только так мы выстоим.