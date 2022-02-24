Харлан: «Я хочу сказать только одно – отъеби**сь от Украины»

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Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram высказалась о начале вторжения российских войск на территорию Украины:



Нам остается только молиться за мир, надеяться на украинскую армию. Что она сможет нас защитить. В это невозможно поверить, но это так – Россия напала на Украину. ОФИЦИАЛЬНО. Это 21-й век, 2022-й год, и в Европе идет война. И я хочу сказать только одно – отъеб**сь от Украины!