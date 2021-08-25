Харлан: «Я сейчас не ставлю себе цель обязательно вернуться»

Украинка прокомментировала возможность завершения карьеры

Ольга Харлан / фото - Getty Images

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала возможность завершения карьеры.

Недавно вы объявили об участии в шоу «Танцы со звездами» и прокомментировали это как «идеальную возможность показать себя с другой стороны». Фанаты волнуются, не означает ли это окончание спортивной карьеры.

«Нет. Для меня нет».

То есть Париж-2024 в планах есть?

«Посмотрим. Сейчас «Танцы», а что потом – не знаю. За все годы в спорте я заслужила отдохнуть немножко больше, чем остальные. Я себе это разрешила, это самое главное. Такое нечасто бывает. Я сейчас не ставлю себе цель обязательно вернуться. Я должна захотеть это сделать. Тренеры меня понимают. Не все, но понимают. Мои сокомандницы меня понимают, поддерживают. Возвращаться вопреки своему желанию, потому что нужно – у меня такое уже было. Не сильно результативно вышло. Я хочу соскучиться по фехтованию, по чувству, когда ты на соревнованиях, когда работаешь. Потому что за последние полтора года я столько тренировалась, что вы не можете себе представить. Я полтора года жила мыслью об Олимпиаде. Морально я была там. Было настолько было много этого, что хочется отдохнуть. Я сейчас принимаю все приглашения на проекты. Самый долгий и серьезный – это «Танцы». Но если есть приглашения разово прийти на проект, соглашаюсь. У меня не было возможности желать этого до Олимпиады, начиная с первой. Всегда подготовка была важнее всего. Я никогда не ходила на проекты в ущерб своим тренировкам».

Вы для себя очертили какой-то промежуток времени, в течение которого нужно определиться, как быть дальше?

«Сейчас я даже не думаю об этом. Слишком мало времени прошло, слишком рано спрашиваете. Еще болит. Поговорим через три месяца. Пережить это стоит времени. Поэтому я рада, что у меня в жизни появились такие проекты, как «Танцы со звездами». Я работаю, устаю, физический труд присутствует в жизни, но не через фехтование. Чего мне и хотелось».

Вы говорите, что ждете возвращения голода к фехтованию. Если этого не произойдет, что дальше?

«Все, кто меня знает, понимают – все будет. Мне мой менеджер Юра Шаповалов говорит: «Оль, я знаю тебя. Через три месяца ты станешь в стойку». Я отвечаю: «Юр, нет. Мне нужно соскучиться». Сейчас я даже не хочу думать об этом. Я позволила себе не думать об этом. Когда ты 21 год в этом виде, то приучаешь себя к постоянной работе и даже нет мыслей об отдыхе. Я не умею отдыхать, мне совесть не позволяет. Это проблема – я не умею сачковать. Но вот я себе наконец позволила это».

Сейчас травмы есть?

«Конечно. Они всегда есть. Плечо осталось, вылазят другие».

Снова нужна операция?

«Не, не настолько».

Еще один важный фактор планирования дальнейшей жизни и, в том числе, карьеры – материнство. После Рио вы говорили, что хотите ребенка, но уже после Токио. Что думаете об этом сейчас?

«Ничего не поменялось. Человек только поменялся. Есть в планах, но это такой вопрос, который я не могу проконтролировать. Посмотрим».

Ольга Харлан после поражения на Олимпийских играх в Токио взяла перерыв в карьере.