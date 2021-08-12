Министр молодежи и спорта Украины рассказал, почему он судил россиянок на ОИ-2020

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объяснил, почему он судил финальный матч женского фехтованию в сабле на Олимпиаде-2020, в котором встречались две представительницы Олимпийского комитета России:

Меня выбрали судить за золотую награду, когда еще было не ясно, кто будет фехтовать за первое место. Так случилось, что две спортсменки из ОКР дошли до финала.

Я там представлял Международную федерацию фехтования. Поэтому мне было безразлично будь то ОКР, или Франция, или Италия. Я выходил и честно судил».