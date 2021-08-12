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Министр молодежи и спорта Украины рассказал, почему он судил россиянок на ОИ-2020

Вадим Гутцайт заявил, что у него не было возможности отказаться
Olympics Токио-2020
13:46
Министр молодежи и спорта Украины рассказал, почему он судил россиянок на ОИ-2020
Фото: sport.gov.ua

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объяснил, почему он судил финальный матч женского фехтованию в сабле на Олимпиаде-2020, в котором встречались две представительницы Олимпийского комитета России:

«Я уже работаю судьей, это не работа – это мое хобби, 20 лет. Это моя четвертая Олимпиада, где я нахожусь как судья.

Меня выбрали судить за золотую награду, когда еще было не ясно, кто будет фехтовать за первое место. Так случилось, что две спортсменки из ОКР дошли до финала.

Я там представлял Международную федерацию фехтования. Поэтому мне было безразлично будь то ОКР, или Франция, или Италия. Я выходил и честно судил».


Ранее Гутцайт оценил выступление сборной Украины на Олимпийских играх-2020.

Источник: interfax.com.ua Сергей Остапенко
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Вадим Гутцайт

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