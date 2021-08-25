Моргенштейн и Slava Marlow. Харлан рассказала о своих музыкальных предпочтениях

Ольга Харлан / Фото: glavcom.ua

Олимпийская чемпионки Ольга Харлан рассказала о своих музыкальных предпочтениях.



Молодой человек у меня тоже слушает такую музыку. Русский рэп, Элджей ему понравился. Он-то не понимает, о чем тот поет. Но ему прикольно. Говорю, что хорошо, что он не понимает».