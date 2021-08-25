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Моргенштейн и Slava Marlow. Харлан рассказала о своих музыкальных предпочтениях
Фехтовальщица призналась, что ей стыдно за свои предпочтения
14:58
Ольга Харлан / Фото: glavcom.ua
Олимпийская чемпионки Ольга Харлан рассказала о своих музыкальных предпочтениях.
«Слушаю всякую музыку. Грустные песни точно не слушаю, не то настроение. Моргенштерн, как бы ужасно это не звучало. Но, блин, он везде. Slava Marlow, они все как братья. Стыдно, знаю. Сама иногда так: «Все, хватит это слушать. Такой бред».
Молодой человек у меня тоже слушает такую музыку. Русский рэп, Элджей ему понравился. Он-то не понимает, о чем тот поет. Но ему прикольно. Говорю, что хорошо, что он не понимает».
Напомним, Харлан еще думает над продолжениемкарьеры в большом спорте.