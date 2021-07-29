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Не последует примеру Свитолиной. Харлан ответила на вопрос о фамилии после замужества

Пока неизвестно, когда случится бракосочетание
Фехтование
19:31
Не последует примеру Свитолиной. Харлан ответила на вопрос о фамилии после замужества
Фото: instagram.com/olgakharlan

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в программе «Сніданок з 1+1» ответила на вопрос о смене фамилии после замужества:

О замужестве не знаю, чего меня об этом спрашивать (смеется)? Ничего об этом не знаю. Фамилию менять не буду. Харлан будет Харлан.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая поддержала саблистку после проигрыша на Олимпиаде-2020, в профессиональной карьере выступает под своей фамилией, но после ее завершения готова стать Монфис полноценно.

«С начала года спала с мыслью, что у меня Олимпиада – очень сильно себя съедала». Трогательное объяснение Ольги Харлан.

Олег Шумейко-младший
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Ольга Харлан

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