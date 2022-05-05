Олімпійська чемпіонка повертається. Харлан виступить на перших змаганнях після Токіо-2020
Прославлена українська саблістка Ольга Харлан, в колекції якої шість золотих медалей чемпіонату світу, а також золото Олімпійських ігор-2008, повертається на фехтувальну доріжку.
Першими для Харлан змаганнями після поразки в стартовій сутичці ОІ в Токіо стане Кубок світу в Хаммаметі, Туніс, що проходитиме 6-8 травня. Про це повідомляє прес-служба Федерації фехтування України.
Склад збірної України: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Олександра Бондар, Валерія Проченко.
Розклад Кубку світу
6 травня. Особисті змагання
- 13.00 – груповий етап, тур прямого вибування до T64
7 травня. Особисті змагання
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13.00 – тур прямого вибування T64
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19.30 – T4
8 травня. Командні змагання
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12.00 – тур прямого вибування
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19.00 – фінал
Трансляція буде доступна за посиланням.
Нагадаємо, російські військові обстряляли район Миколаєва, в якому виросла Харлан.