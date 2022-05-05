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Олімпійська чемпіонка повертається. Харлан виступить на перших змаганнях після Токіо-2020

Їй потрібен був певний час, щоб відновитися від поразки в Японії
Фехтование
05 мая 23:40
Олімпійська чемпіонка повертається. Харлан виступить на перших змаганнях після Токіо-2020
Ольга Харлан в дії / Фото - facebook.com/fencing.ukraine

Прославлена українська саблістка Ольга Харлан, в колекції якої шість золотих медалей чемпіонату світу, а також золото Олімпійських ігор-2008, повертається на фехтувальну доріжку.

Першими для Харлан змаганнями після поразки в стартовій сутичці ОІ в Токіо стане Кубок світу в Хаммаметі, Туніс, що проходитиме 6-8 травня. Про це повідомляє прес-служба Федерації фехтування України.

Склад збірної України: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Олександра Бондар, Валерія Проченко.

Розклад Кубку світу

6 травня. Особисті змагання

  • 13.00 – груповий етап, тур прямого вибування до T64

7 травня. Особисті змагання

  • 13.00 – тур прямого вибування T64

  • 19.30 – T4

8 травня. Командні змагання

  • 12.00 – тур прямого вибування

  • 19.00 – фінал

Трансляція буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, російські військові обстряляли район Миколаєва, в якому виросла Харлан.

Сергей Лукьяненко
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