Отец Рейзлина: «Было бы золото – сказал бы тогда, что труд всей жизни. Поработаем немного над этим»

Дмитрий и Игорь Рийзлины / Фото: Getty Images

Дмитрий Рейзлин, отец и тренер Игоря Рейзлина, который завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 в одиночной шпаге, высказался о выступлении сына и дальнейших планах:



Медаль в 37 лет? Это фехтование, особый вид спорта. Богдану Никишину 41 год и если бы была моя воля – я бы убедил его остаться.

На прошлой Олимпиаде спортсмен, которому было 43-44 года, вел бой за первое место, но упустил его. Это фехтование: мужчины и женщины, которые следят за собой, на режиме, работают над своим телом. Это голова и характер, и я вас уверяю, что характер в 37 лет круче, чем в 17. Это взрослый вид спорта.

Игорь точно остается, независимо от сегодняшнего выступления. Очень хочу, чтобы остался Богдан Никишин. Тогда у нас будет много шансов. Ждем командные соревнования, которые будут 30-го, очень рассчитываю на медаль.

Было бы золото – сказал бы тогда, что труд всей жизни. Но медаль бронзовая. Это очень трудно, круто, и наша страна это ценит. Но я хочу золотую. Поработаем немного над этим.

Статус соревнований очень сильно давит, особенно на тех, у кого есть уровень, и кто чувствует, что должен достигать результата. Египтянин молодой зашел в полуфинал – ему 18 лет, он ничего не боится.

Первый бой Игорь фехтовал с швейцарцем Штеффеном – так он и должен был его побеждать. Хайнцер – это вообще особая тема, он и сейчас лидер мирового фехтования, а был момент, когда просто люди не знали, куда бежать от него. На Олимпиаде было страшно против него, но он приостановился, когда вышел вперед в счете на 2-3 укола. Это его и погубило. Был бой неожиданный с парнем из Египта (Мохаммедом Ельсаедом). Парень 18 лет – очень интересный, придет немного понимания и знаний – будет трудно с ним фехтовать.

С французом Канноном сыграло злую шутку то, что Игорь на последнем старте менее года назад его легко победил. И этот парень не считался лидером. Но сегодня его день, он фехтует гораздо лучше, чем я видел.

Что очень приятно – фехтование фехтованием, но я горжусь, что Игорь продемонстрировал мужские качества. Почти все бои он извлек из тяжелых ситуаций, не сдавался и бился до конца.

У них очень хорошие отношения в команде. Если честно – да, и чемпионат мира, и последний этап Кубка мира Игорь выиграл. Но я бы не стал говорить, что Игорь – сильнейший. Такие ребята как Никишин, Герей, относительно молодой парень Роман Свичкар – он мне очень нравится – не факт. Они все примерно в одну силу с Игорем.

Возможно, где-то как-то полоса успеха ушла. Это очень сильная команда, им бы не наделать ошибок. Очень хочу медаль, и больше, чем бронзовую. Эти ребята этого заслуживают.

Поможет ли эта медаль команде? Не знаю, если бы команда фехтовала без Игоря Рейзлина – шансов было бы не меньше. Буду говорить с Игорем, и скажу ему, что теперь ты просто обязан помогать команде. У тебя есть медаль, у них еще нету.