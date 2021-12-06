Рапиристки, победив россиянок, принесли Украине первое в истории золото юниорского этапа Кубка мира

На пути к финалу были разгромлены Венгрия и Польша

Фото: army fencing

На этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах в Румынии женская сборная Украины завоевала золотые медали.



Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова и Катерина Буденко были посеяны под вторым номером и пропускали 1/8 финала. Украинки уверенно разобрались с соперницами на пути к финалу, где им предстояла встреча с первыми сеяными соревнований – Россией.

Перед решающим раундом счет был близким – 26:24 в пользу Украины. Но лидер сборной Полозюк была на высоте, увеличив преимущество до 6 уколов – 40:34. Отметим, что это золото стало первым в истории Украины на этапе Кубка мира по фехтованию среди юниоров в командном первенстве.

Этап юниорского Кубка мира. Рапира. Женщины. Команды.

1/4 финала. Украина – Венгрия 45:23

1/2 финала. Украина – Польша 45:26

Финал. Украина – Россия 40:34

Напомним, что Игорь Рейзлин был признан лучшим шпажистом в 2021 году, а Ольга Харлан – лучшей саблисткой текущего года.