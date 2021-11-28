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Покорили мир фехтования. Рейзлин стал лучшим шпажистом, а Харлан – лучшей саблисткой года

Они возглавили общий зачет сезона FIE 2020/21
Фехтование
28 ноября 14:21
Покорили мир фехтования. Рейзлин стал лучшим шпажистом, а Харлан – лучшей саблисткой года
Игорь Рейзлин / Фото: Getty Images

В Лозанне, Швейцария, прошел конгресс Международной федерации фехтования (FIE). По его итогам украинец Игорь Рейзлин впервые в карьере был награжден трофеем лучшего шпажиста года.

Данная награда присуждается лидеру рейтинга FIE по итогам сезона.

В этой же номинации, только среди саблисток, лучшей стала Ольга Харлан, которая получила приз пятый раз в карьере.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Рейзлин завоевал бронзу в индивидуальной шпаге, а вот Харлан вылетела уже в первом раунде.

Источник: nffu.org.ua Сергей Остапенко
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