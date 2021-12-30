Рейзлин: «Впервые удалось сбросить с себя груз олимпийской медали»
Рейзлин: «Пересмотрел все бои Олимпиада, кроме сражения за бронзу»
Шпажист стремится к прогрессу
17:21
Игорь Рейзлин / Фото: Алина Смутко
Бронзовый медалист Олимпиады-2020 в фехтовании на шпагах Игорь Рейзлин рассказал, что провел разбор ошибок в своих сражениях на Играх в Токио:
Олимпиада не снится и не снилась. Бои свои пересматривал, за исключением последнего за бронзу, который не смог найти. Нужно было понять, что с конкретными соперниками я делал правильно, а что нет.
Напомним, что Рейзлина получил награду лучшего шпажиста года.
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