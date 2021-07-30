Украинцы уступили чемпионам Рио-2016 в последнем поединке на Играх в Токио
Рейзлин: «Пытался отстоять на одной ноге, даже бой удалось выиграть»
Бронзовый призер Токио-2020 рассказал, что принимал участие в командном турнире с повреждением
13:36
Игорь Рейзлин / Фото: Getty Images
Бронзовый призер Токио-2020 Игорь Рейзлин в интервью телеканалу «UA:Перший» признался, что выступал в командной шпаге с травмой:
Старший тренер спрашивал: «Может, снимемся?» Я не видел смысла сниматься. Как мог, попытался отстоять на одной ноге. Даже бой выиграть удалось.
Напомним, что в 1/4 финала Украина уступила Китаю, а в утешительных схватках победила Италию и проиграла Франции.
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