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Рейзлин: «Пытался отстоять на одной ноге, даже бой удалось выиграть»

Бронзовый призер Токио-2020 рассказал, что принимал участие в командном турнире с повреждением
Olympics Токио-2020
13:36
Рейзлин: «Пытался отстоять на одной ноге, даже бой удалось выиграть»
Игорь Рейзлин / Фото: Getty Images

Бронзовый призер Токио-2020 Игорь Рейзлин в интервью телеканалу «UA:Перший» признался, что выступал в командной шпаге с травмой: 

Старший тренер спрашивал: «Может, снимемся?» Я не видел смысла сниматься. Как мог, попытался отстоять на одной ноге. Даже бой выиграть удалось.

Напомним, что в 1/4 финала Украина уступила Китаю, а в утешительных схватках победила Италию и проиграла Франции

Олег Шумейко-младший
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Теги

Игорь Рейзлин сборная Украины (фехтование)

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