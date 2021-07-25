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Рейзлин завоевал бронзовую медаль Токио-2020

Это первая олимпийская медаль в истории Украины в фехтовании на шпагах
Olympics Токио-2020
25 июля 14:46
Рейзлин завоевал бронзовую медаль Токио-2020 Тема дня
Игорь Рейзлин / Фото: fie.org

На Олимпийских играх в Токио прошел бронзовый финал по фехтованию на шпагах, где украинец Игорь Рейзлин выиграл у итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Итальянец активнее начал схватку и по точным уколам быстро вышел вперед. Однако Рейзлин сначала выровнял ход противостояния, а в концовке полностью перехватил инициативу и победил с уверенным отрывом.

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Напомним, ранее Рейзлин проиграл в полуфинале Рамэну Канноне.

Карен Агабекян
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Игорь Рейзлин

Комментарии 1

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25 июля 2021г. 14:51
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