Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр
Рейзлин завоевал бронзовую медаль Токио-2020
Это первая олимпийская медаль в истории Украины в фехтовании на шпагах
25 июля 14:46
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Игорь Рейзлин / Фото: fie.org
На Олимпийских играх в Токио прошел бронзовый финал по фехтованию на шпагах, где украинец Игорь Рейзлин выиграл у итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.
Итальянец активнее начал схватку и по точным уколам быстро вышел вперед. Однако Рейзлин сначала выровнял ход противостояния, а в концовке полностью перехватил инициативу и победил с уверенным отрывом.
Напомним, ранее Рейзлин проиграл в полуфинале Рамэну Канноне.
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