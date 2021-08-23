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Савлохов: «Через три года Харлан реабилитируется»

Украинский тренер поделился мнением о саблистке
Фехтование
08:07
Савлохов: «Через три года Харлан реабилитируется»
Ольга Харлан / фото - Getty Images

Украинский тренер по вольной борьбе Руслан Савлохов поделился мнением о саблистке Ольге Харлан

«Оля - профессионал, великая спортсменка, которая знает, когда и как ей надо тренироваться. Однако Харлан тоже не стальная, не может она выигрывает везде. 

Через три года она реабилитируется и еще сильно нас порадует как выступлениями на чемпионатах мира, так и на Олимпиаде в Париже.

В Токио был форс-мажор. Не забывайте, что эта Олимпиада состоялась годом позже. Из-за смещения сроков сбои в подготовке произошли у многих знаменитых спортсменов».

Ольга Харлан после поражения на Олимпийских играх в Токио взяла перерыв в карьере.

Источник: sport.ua Рене Тер Велде
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Ольга Харлан

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