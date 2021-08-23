Савлохов: «Через три года Харлан реабилитируется»

Ольга Харлан / фото - Getty Images

Украинский тренер по вольной борьбе Руслан Савлохов поделился мнением о саблистке Ольге Харлан.

Через три года она реабилитируется и еще сильно нас порадует как выступлениями на чемпионатах мира, так и на Олимпиаде в Париже.

В Токио был форс-мажор. Не забывайте, что эта Олимпиада состоялась годом позже. Из-за смещения сроков сбои в подготовке произошли у многих знаменитых спортсменов».