Гутцайт: «Харлан предлагали миллионы долларов в другой стране, но она видит себя только на родине»
Савлохов: «Через три года Харлан реабилитируется»
Украинский тренер поделился мнением о саблистке
08:07
Ольга Харлан / фото - Getty Images
Украинский тренер по вольной борьбе Руслан Савлохов поделился мнением о саблистке Ольге Харлан.
«Оля - профессионал, великая спортсменка, которая знает, когда и как ей надо тренироваться. Однако Харлан тоже не стальная, не может она выигрывает везде.
Через три года она реабилитируется и еще сильно нас порадует как выступлениями на чемпионатах мира, так и на Олимпиаде в Париже.
В Токио был форс-мажор. Не забывайте, что эта Олимпиада состоялась годом позже. Из-за смещения сроков сбои в подготовке произошли у многих знаменитых спортсменов».
Ольга Харлан после поражения на Олимпийских играх в Токио взяла перерыв в карьере.
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