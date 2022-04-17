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Сборная Украины победила олимпийских чемпионов в медальном поединке на Кубке мира
Украинцы в бронзовом финале выиграли у японцев
23:27
Фото: BizziTeam / FIE
Сборная Украины завоевала бронзовые награды на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Париже, Франция.
В полуфинале Игорь Рейзлин, Ян Сыч, Никита Кошман и Виталий Свыстиль уступили венграм, которые стали победителями турнира.
В бронзовом финале украинцы минимально победили олимпийских чемпионов Японию 40:39, хотя имели преимущество «+11» (33:22).
Кубок мира. Шпага.
1/16 финала. Украина – Саудовская Аравии 45:28
1/8 финала. Украина – Израиль 45:31
1/4 финала. Украина – Казахстан 42:41
1/2 финала. Украина – Венгрия 42:45
Бронзовый финал. Украина – Япония 40:39
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