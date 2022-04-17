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Сборная Украины победила олимпийских чемпионов в медальном поединке на Кубке мира

Украинцы в бронзовом финале выиграли у японцев
Фехтование
23:27
Сборная Украины победила олимпийских чемпионов в медальном поединке на Кубке мира
Фото: BizziTeam / FIE

Сборная Украины завоевала бронзовые награды на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Париже, Франция.

В полуфинале Игорь Рейзлин, Ян Сыч, Никита Кошман и Виталий Свыстиль уступили венграм, которые стали победителями турнира.

В бронзовом финале украинцы минимально победили олимпийских чемпионов Японию 40:39, хотя имели преимущество «+11» (33:22).

Кубок мира. Шпага.

1/16 финала. Украина – Саудовская Аравии 45:28

1/8 финала. Украина – Израиль 45:31

1/4 финала. Украина – Казахстан 42:41

1/2 финала. Украина – Венгрия 42:45

Бронзовый финал. Украина – Япония 40:39

Ольга Харлан со слезами на глазах показала то, что осталось от зала для фехтования в Харькове.

Олег Шумейко-младший
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сборная Украины (фехтование) Игорь Рейзлин

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