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Українські фехтувальники стали другими на етапі Кубка Європи
У головному матчі турніру шпажисти з Києва поступилися лише італійцям
20:15
Фото: EFC
На Кубку Європи в німецькому Гайденгаймі команда КМШВСМ з фехтування на шпагах виграла срібні медалі.
Упродовж турніру українці в 1/8 фіналу перемогли суперників з Естонії (45:40), у чвертьфіналі французів (45:40) та німців (45:36) в півфіналі.
У фіналі українці поступилися італійській команді 31:36, яку представляли топові фехтувальники національної збірної.
Команда з Києва у Гайденгаймі була представлена Яном Сичем, Микитою Кошманом, Віталієм Свистілем та Євгеном Макієнко.
Як повідомлялося, збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу
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