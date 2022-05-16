Українські фехтувальники стали другими на етапі Кубка Європи

У головному матчі турніру шпажисти з Києва поступилися лише італійцям

Фото: EFC

На Кубку Європи в німецькому Гайденгаймі команда КМШВСМ з фехтування на шпагах виграла срібні медалі.

Упродовж турніру українці в 1/8 фіналу перемогли суперників з Естонії (45:40), у чвертьфіналі французів (45:40) та німців (45:36) в півфіналі.

У фіналі українці поступилися італійській команді 31:36, яку представляли топові фехтувальники національної збірної.

Команда з Києва у Гайденгаймі була представлена Яном Сичем, Микитою Кошманом, Віталієм Свистілем та Євгеном Макієнко.

Як повідомлялося, збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу

