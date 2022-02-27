Украинцы отказались фехтовать со сборной россии на Кубке мира и призвали остановить войну

Аплодировал вся арена – даже русские

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На этапе Кубка мира в Египте сборная Украины в 1/8 финала должна была сразиться с командой россии.



Украинские рапиристы, которые за день до войны вылетели на турнир, отказались соревноваться с представителями рф. Андрей Погребняк, Клод Юнес, Даниил Гойда и Максим Гаравский также вышли с плакатом, призывающем «остановить войну».

Я надеюсь, вы понимаете, что сейчас происходит. Все это понимают. Мы не можем соревноваться с ними, пока наши семьи в опасности.

Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам с просьбой помочь в прекращении войны.