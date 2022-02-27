Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам: «Каждый день вы помогаете нас убивать, хороший вы «братский народ»
Украинцы отказались фехтовать со сборной россии на Кубке мира и призвали остановить войну
Аплодировал вся арена – даже русские
15:57
Фото: скриншот
На этапе Кубка мира в Египте сборная Украины в 1/8 финала должна была сразиться с командой россии.
Украинские рапиристы, которые за день до войны вылетели на турнир, отказались соревноваться с представителями рф. Андрей Погребняк, Клод Юнес, Даниил Гойда и Максим Гаравский также вышли с плакатом, призывающем «остановить войну».
Я надеюсь, вы понимаете, что сейчас происходит. Все это понимают. Мы не можем соревноваться с ними, пока наши семьи в опасности.
Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам с просьбой помочь в прекращении войны.
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