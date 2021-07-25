В 36 лет Рейзлин впервые попал на Олимпиаду и вписал свое имя в историю украинского фехтования

Игорь добыл первую медаль украинских шпажистов на Олимпийских играх

Игорь Рейзлин / Фото: Getty Images

Шпажист Игорь Рейзлин завоевал вторую медаль для сборной Украины на Олимпиаде-2020 и первую в истории среди украинцев в фехтовании на шпагах.



К бронзе Дарьи Белодед в дзюдо украинец добавил такую же награду в фехтовании. Отметим, что Игры в Токио – дебют Рейзлина. В 2019-м году на чемпионате мира в Будапеште, Венгрия, в одиночных соревнованиях Игорь стал третьим.

36 лет они шли к этой медали. Как Рейзлин после завоевание олимпийской бронзы обнял отца.