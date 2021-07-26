Харлан на втором турнире подряд проиграла в первой же встрече
Волочай: «Сигнал из Токио с дорожки Харлан отвалился за 10 минут до выхода»
Комментатор объяснил, почему не было прямой трансляции поединка украинской саблистки на Олимпиаде
08:40
Ольга Харлан / фото - Getty Images
Комментатор Виталий Волочай в Facebook объяснил, почему не было прямой трансляции поединка украинской саблистки Ольги Харлан на Олимпиаде.
«Был в режиссерской в этот момент. Сигнал из Токио с дорожки Харлан отвалился за 10 минут до выхода. До сих пор не вернули OBS. Сигнал японцы где-то потеряли. НУ и хорошо. Меньше нервов».
Ольга Харлан проиграла в первой схватке на Олимпиаде.
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