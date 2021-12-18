Харлан: «Я бы, наверное, воздержалась от фото с россиянами»
Все из-за любви к Украине. Харлан рассказала, почему распался ее брак
Фехтовальщица находилась в браке четыре года
18 декабря 20:22
Фото: Instagram Ольги Харлан
Титулованная украинская Ольга Харлан рассказала, почему распался ее брак с коллегой по цеху Дмитрием Бойко:
«Его очень любила, и он меня. Родной человек мне был. Мы были вместе 4 года перед тем, как он сделал мне предложение. Я уже так этого ждала, потому что мы уже много лет были вместе, уже логичный конец всему этому должен быть такой».
В какой-то момент Бойко решил уехать на работу в США, а Харлан покидать Украину не хотела:
«Когда мы не виделись 7 месяцев, я поняла, что скорее всего это чужой человек мне уже. Он приехал потом на неделю и снова уехал. После моего дня рождения, я сказала, что давай, наверное, пока не будем общаться».
Брак Харлан и Бойко продлился четыре года.
Напомним, сейчас Харлан состоится в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.