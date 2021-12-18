Все из-за любви к Украине. Харлан рассказала, почему распался ее брак

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 29
Сейчас 0
Сегодня 30
Завтра 16
Футбол (10 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Перенесен
17:00 Вест Хэм - Норвич -:- Перенесен
19:30 Лидс - Арсенал 1:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Окончен
16:30 Хоффенхайм - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
19:30 Герта - Боруссия Дортмунд 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Аталанта - Рома 1:4 Окончен
19:00 Болонья - Ювентус 0:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Барселона - Эльче 3:2 Окончен
22:00 Севилья - Атлетико 2:1 Окончен
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Мариуполь - Донбасс 2:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вегас Голден Найтс 2:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 4:1 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 2:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 5:6 Окончен
21:00 Миннесота Уайлд - Флорида Пантерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Майами Хит 105:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс 115:133 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 107:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс 116:112 Окончен
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс 126:128 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 105:124 Окончен
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс 110:92 Окончен
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс 107:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Кривбасс 82:73 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Николаев 81:71 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 15) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Эвертон - Лестер : Перенесен
16:00 Ньюкасл - Манчестер Сити -:- Запланирован
16:00 Вулверхэмптон - Челси -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Фрайбург - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Эмполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Кадис -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Лос-Анджелес Кингс 5:1 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс 4:3 Окончен
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
22:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 114:107 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз 103:109 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Химик - Днепр -:- Запланирован
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Прометей - Киев-Баскет -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит -:- Запланирован
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

Все из-за любви к Украине. Харлан рассказала, почему распался ее брак

Фехтовальщица находилась в браке четыре года
Фехтование
18 декабря 20:22
Все из-за любви к Украине. Харлан рассказала, почему распался ее брак
Фото: Instagram Ольги Харлан

Титулованная украинская Ольга Харлан рассказала, почему распался ее брак с коллегой по цеху Дмитрием Бойко:

«Его очень любила, и он меня. Родной человек мне был. Мы были вместе 4 года перед тем, как он сделал мне предложение. Я уже так этого ждала, потому что мы уже много лет были вместе, уже логичный конец всему этому должен быть такой».

В какой-то момент Бойко решил уехать на работу в США, а Харлан покидать Украину не хотела:

«Когда мы не виделись 7 месяцев, я поняла, что скорее всего это чужой человек мне уже. Он приехал потом на неделю и снова уехал. После моего дня рождения, я сказала, что давай, наверное, пока не будем общаться».

Брак Харлан и Бойко продлился четыре года.

Напомним, сейчас Харлан состоится в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Источник: life.nv.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ольга Харлан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Харлан: «Я бы, наверное, воздержалась от фото с россиянами»
Харлан: «Я бы, наверное, воздержалась от фото с россиянами»
Фехтование
07 декабря 11:53
3
Харлан: «Мой спортивный психолог работает с Ломаченко и Усиком»
Харлан: «Мой спортивный психолог работает с Ломаченко и Усиком»
Фехтование
02 декабря 15:52
Покорили мир фехтования. Рейзлин стал лучшим шпажистом, а Харлан – лучшей саблисткой года
Покорили мир фехтования. Рейзлин стал лучшим шпажистом, а Харлан – лучшей саблисткой года
Фехтование
28 ноября 14:21
Поддержите олимпийскую чемпионку Харлан в Суперфинале «Танців з зірками»
Поддержите олимпийскую чемпионку Харлан в Суперфинале «Танців з зірками»
Фехтование
24 ноября 17:39

Новости: Фехтование

Все из-за любви к Украине. Харлан рассказала, почему распался ее брак
Все из-за любви к Украине. Харлан рассказала, почему распался ее брак
18 декабря 20:22
Харлан: «Я бы, наверное, воздержалась от фото с россиянами»
Харлан: «Я бы, наверное, воздержалась от фото с россиянами»
07 декабря 11:53
Рапиристки, победив россиянок, принесли Украине первое в истории золото юниорского этапа Кубка мира
Рапиристки, победив россиянок, принесли Украине первое в истории золото юниорского этапа Кубка мира
06 декабря 14:41
Гутцайт продолжит занимать пост президента Федерации фехтования Украины
Гутцайт продолжит занимать пост президента Федерации фехтования Украины
06 декабря 13:24
Харлан: «Мой спортивный психолог работает с Ломаченко и Усиком»
Харлан: «Мой спортивный психолог работает с Ломаченко и Усиком»
02 декабря 15:52
Вадим Гутцайт избран членом Исполнительного комитета FIE
Вадим Гутцайт избран членом Исполнительного комитета FIE
28 ноября 14:35
Покорили мир фехтования. Рейзлин стал лучшим шпажистом, а Харлан – лучшей саблисткой года
Покорили мир фехтования. Рейзлин стал лучшим шпажистом, а Харлан – лучшей саблисткой года
28 ноября 14:21
Поддержите олимпийскую чемпионку Харлан в Суперфинале «Танців з зірками»
Поддержите олимпийскую чемпионку Харлан в Суперфинале «Танців з зірками»
24 ноября 17:39
Харлан заразилась коронавирусом
Харлан заразилась коронавирусом
31 октября 23:00
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
138
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости