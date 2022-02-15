Американская фигуристка из-за Валиевой предложила ввести возрастные ограничения в фигурном катании

Камила Валиева / Фото: REUTERS

Американская фигуристка Мэрайя Белл прокомментировала скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.



Справедливо лишь то, что я здесь и я горда этим. Мне жалко моих партнеров по сборной, которые не сделали ничего неправильного. Неправильно их наказывать, они не сделали ничего плохого. Камила – молода, мне жалко ее. Возрастной ценз должен быть ограничен. 18 годами. Тогда присутствие здесь 25-летних фигуристок, как я, не будет таким шокирующим.

Те из нас, которые относятся к допинг-тестам серьезно – для них они страшноваты, ты не хочешь их пропустить. Я никогда не пропускала тесты. Допинг-офицеры приходили ко мне в любое время, и это нормально. Тема Валиевой вне нашего контроля, это не та тема, о которой мы много разговариваем в команде».