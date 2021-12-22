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Анастасия Шаботова: «Среди взрослых даже легче, чем в юниорах»

15-летняя украинка добыла путевку на Олимпийские игры-2022 в Пекине
Фигурное катание
15:05
Анастасия Шаботова: «Среди взрослых даже легче, чем в юниорах» Эксклюзив
Анастасия Шаботова / фото - УФФК

На 15-летнюю Анастасию Шаботову в этом сезоне легла большая ответственность. Дебют среди взрослых пришлось совместить с решением очень непростой задачи - завоеванием олимпийской лицензии. И она с этим справилась.

Ученица Светланы Пановой и Марины Амирхановой заняла пятое место на сентябрьском турнире «Nebelhorn Trophy» в Германии, и забрала одну из шести разыгрывавшихся там в женском одиночном катании путевок в Пекин-2022. А далее сделала более чем серьезную заявку на то, чтобы ею воспользоваться (путевка не именная), победив на чемпионате Украины, который проходил в начале декабря в Киеве. Напомним, что Шаботова стала первой украинкой и в общем двенадцатой фигуристкой в истории, исполнившей аксель в три с половиной оборота на международных соревнованиях.

О том, почему большой каток вдруг стал казаться маленьким, о работе над четверным прыжком, о том, как родилась идея взять для короткой программы знаменитый «Щедрик», а также о своем главном болельщике Анастасия Шаботова рассказала в интервью XSPORT.


Настя, что было сложнее победить впервые или защитить титул чемпионки Украины?

Конечно, защитить. К своему первому чемпионату я и физически, и морально была готова лучше, чем в этом году. Девочки, с которыми я раньше здесь соревновалась, сейчас очень сильно прибавили, и это тоже создавало дополнительное напряжение, которое помешало мне показать все, на что я способна. Короткую программу, несмотря на ошибку на тройном акселе, я все-таки откатала лучше, чем произвольную. Во второй день у меня много чего не получилось, я пропустила красивые заходы и сложные шаги. Планировала делать два тройных акселя, один из которых в каскаде. Но после неудачи на первом потеряла концентрацию, отрезок до второго акселя можно сказать вообще выпал. Пока думала, как мне собрать остальные прыжки, просто какую-то тройку или перебежку сделала.

Какие планы после чемпионата Украины? Что можно себе позволить в честь праздников?

Поспать больше семи часов - это главное, что можно себе позволить. Планы? Чуть-чуть отдохнуть, привести себя в форму, позалечивать травмы. Пару выходных на Новый год. А дальше буду активно готовиться ко второй части этого сложного сезона.

Это ваш первый сезон во взрослом фигурном катании, уже освоились? Или психологически все-таки сложнее, чем среди юниорок?

Наоборот легче! Помню, как на одном из турниров выхожу на лед во время тренировки, а рядом Катя Куракова с Алисой Лю. Еду возле бортика, и смотрю на них с удивлением. Потому что еще совсем недавно мне это в принципе только снилось, что я с такими людьми могу на одном льду кататься и тем более соревноваться, претендуя на какие-то места. На юниорском уровне конкуренция тоже большая и там мне было, пожалуй, даже тяжелее.

У вас получилась достаточно насыщенная первая часть сезона - пять турниров, включая два, где вы завоевали бронзу - «Ice Star» в Минске и Мемориал Дениса Тена в Казахстане. Но рискну предположить, что «Небельхорн», где на кону была олимпийская лицензия, все-таки стоит особняком?

Да, мне очень понравилась обстановка в Оберстдорфе. Я больше всего запомнила именно эти соревнования, они были очень ответственными, потому что я должна была завоевать для Украины лицензию на Олимпиаду. Было волнительно, но все, что я хотела, получилось. Откаталась я там лучше всего в этом сезоне, поэтому результат был ожидаемый. Также хочу отметить турнир в Казахстане. Там я первый раз в жизни сделала тройной аксель в короткой программе, а также в произвольной.

В Оберстдорфе вы вообще не исполняли этот прыжок. Отказаться от него решили еще до турнира или уже непосредственно на месте?

На тренировках я делала тройной аксель, но ставить его в прокат было очень рискованно, так как это начало сезона. Программы были не до конца накатанные. Поэтому мы с тренером решили, что лучше выступать с тем прыжковым набором, в котором я уверена.

Когда впервые попробовали исполнить аксель в три с половиной оборота, было очень страшно?

Честно признаться, не помню, какой это был год. Я активно работала над акселем в два с половиной оборота, напрыгивала его в большом количестве на тренировках. И решила, что наверное стоит попробовать тройной, потому что двойной поднялся на достаточно хорошую высоту. Я зашла на него, сделала пару попыток, поняла, что в принципе неплохо идет, только надо больше вкладываться в прыжок, и как-то чисто случайно все получилось. После этого я стала делать его стабильно. Вы спрашивали не было ли страшно? Нет совсем.


До пандемии вы говорили о планах освоить четверной?

А я в процессе, от планов своих не отказываюсь.

Чисто визуально кажется, что за последний год вы подросли, так ли это и насколько это сказывается на прыжках?

Я действительно подросла за лето, насколько сантиметров не скажу, но иногда, когда выхожу на тренировку, у меня ощущение, что каток стал каким-то маленьким. И естественно это не может не сказываться на прыжках. Иногда изменения происходят довольно резко. Я не успеваю это контролировать, тогда и прыжки сбиваются, и программу становится сложно докатать до конца.

У вас очень интересная и довольно необычная для женского одиночного катания короткая программа под украинскую песню «Щедрик». У кого возникла идея взять эту музыку?

Во время летних сборов, мы с мамой и тренерами, выбрали музыку, под которую я буду катать короткую. На самом деле я подобрала варианты и для произвольной, но тренеры решили, что лучше оставить «Джеймса Бонда». Так как это очень ответственный сезон и нужно быть полностью уверенной в своей программе. Работа над новой короткой уже началась, и тут вдруг мой хореограф говорит: «А послушай-ка эту музыку (и включает «Щедрик»). Все-таки украинские мотивы, Рождество, классная тема». Я первый раз послушала и подумала «Как-то странно, навряд ли я смогу под эту музыку красиво и уверенно кататься». Но когда мы вышли на лед и включили ее снова, звучание было уже совсем другое.

В разработке костюма для короткой программы принимали участие или полностью доверились мнению специалистов?

Идею предложила мой хореограф Илона Ивановна Протасеня. Мы никак не могли определиться с юбкой, пробовали разные цвета, в том числе и красный. Но в итоге остановились на зеленом. Мне кажется, выбор удачный, смотрится неплохо. Еще хотела бы добавить, что все, что я показываю на льду, это совместный труд нашей большой команды. Светлана Панова, Татьяна Моисеева, также помогают мне Надежда Канаева и Вера Арутюнян, и конечно же, Марина Амирханова. Мы очень быстро нашли с ней общий язык, мне нравится, когда она меня сопровождает на соревнованиях. Марина Олеговна каждый раз находит разные слова, чтобы меня подбодрить перед выходом на лед. А еще перед прокатом я даю ей свои вещи, это уже как традиция. (Улыбается).

Может стоить не только вещи давать, но еще и обзавестись своим а-ля Винни Пухом, как у двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и его тренера Брайана Орсера?

Я не верю в приметы, или в то, что какие-то мои действия или их отсутствие, могут повлиять на прокат. Но спасибо за идею, я подумаю. (Смеется).

Мне приходилось слышать от тренеров, что есть дети, которые буквально родились в коньках, про вас такое можно сказать?

Вообще родители сначала записали меня в секцию художественной гимнастики и только потом, когда она закрылась, мы оказались на катке. Это даже не был набор на фигурное катание, просто группа здоровья. Пришли посмотреть, что это такое, но меня увидел тренер и сказал: «Мы вас возьмем без очереди». Нет, конечно, я не родилась в коньках, и, честно признаться, мне не очень нравилось это занятие по началу. Каждый день идти в одно и то же место, делать одну и ту же работу. Я разве что кубики со льда на удивление с удовольствием собирала, большинству детей это не очень нравится, а я любила.

А любимые прыжки со временем появились?

Аксель, потому что я его могу сделать в любом состоянии утром, днем и даже ночью. Первым из тройных прыжков я освоила тулуп, и потом уже все остальные начали потихоньку собираться.

Вращение либела с разворотом корпуса и захватом ноги, требующее уникальной гибкости, уже можно сказать стало визитной карточкой Анастасии Шаботовой. Как оно появилось в вашем арсенале?

На самом деле раньше я делала еще более сложную позицию под названием флюгер, это когда ты полностью разворачиваешься на 180 градусов и вытягиваешься всем корпусом за своей ногой. Но так как у меня появились небольшие проблемы со спиной, эта позиция стала доставлять мне дискомфорт. Поэтому мы решили чуть облегчить вращение и разворачиваться уже не двумя плечами на 180, а только одним и просто поворачивать голову.


Помимо тренировок и школы на какие-то увлечения время у вас остается?

Школа это сейчас самое сложное. Спасибо большое учителям, которые выходят со мной на видеосвязь в столь позднее время после тренировок, хоть им это наверное не очень удобно. А мое главное увлечение - это рисовать. У меня даже есть репетитор по рисованию, как бы странно это ни звучало. Рисую в основном углем, это кстати очень кропотливый процесс, а еще пастелью. Что именно? В основном пейзажи. В Варшаве, когда была там на соревнованиях, то остановилась прямо в центре города, достала бумагу, карандаши и рисовала. Было очень круто.

Кто самый большой ценитель таланта и главный болельщик Анастасии Шаботовой?

Это мой кот - шотландский вислоухий по имени Марик. Он смотрит каждое мое выступление. Мой старший брат присылает фотографии, как Марик сидит возле экрана и болеет за меня. Кстати, в гостинице, где мы последний раз останавливались во время соревнований, можно было находиться с животными. Я даже маме сказала: «Почему мы не взяли с собой Марика». Но это в шутку, конечно, не думаю, что он был бы не в восторге от такого путешествия. 

Напомним, Ольга Саладуха рассказал, сколько Украина уже завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022

Анна САВЧИК для XSPORT.ua

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