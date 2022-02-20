Болгария не примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЖесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 4
Сегодня 16
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Окончен
17:00 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Окончен
17:00 Ливерпуль - Норвич 3:1 Окончен
17:00 Арсенал - Брентфорд 2:1 Окончен
19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Ланс - Лион 1:1 Окончен
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Бохум 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Сампдория - Эмполи 2:0 Окончен
19:00 Рома - Верона 2:2 Окончен
21:45 Салернитана - Милан 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Атлетико 0:3 Окончен
22:00 Реал - Алавес 3:0 Окончен
Хоккей (3 события из 7) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Донбасс - Альтаир 10:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс 3:4 Окончен
Футбол (4 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 2-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Бордо - Монако 1:1 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Сассуоло 0:2 1-й тайм
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 2-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье 0:1 Окончен
18:05 Бордо - Монако 1:1 2-й тайм
21:45 Марсель - Клермон -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0 2-й тайм
20:30 Герта - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта 1:0 Окончен
19:00 Интер - Сассуоло 0:2 1-й тайм
21:45 Удинезе - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона 1:4 Окончен
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 2:1 Окончен
17:00 СК Сокол - Мариуполь 4:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз 3:6 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
19:40
Золото Юкона
19:15
Хоккей. Суперлига Париматч. СК Сокол - Мариуполь

Болгария не примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Сейчас организаторы ищут другую принимающую страну
Фигурное катание
16:49
Болгария не примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Отложенный из-за коронавируса юниорский чемпионат мира по фигурному катанию состоится не в Болгарии, сообщает Матч ТВ.

Изначально турнир должен был пройти в Софии с 7 по 13 марта, но из-за сложной эпидемиологической обстановки его перенесли. Рассматривалась возможность провести турнир в мае 2022 года.

Вместо Болгарии провести турнир захотели несколько стран, которые должны подать свои заявки до 23 февраля.

Решение о возможном переносе турнира будет принято 24 февраля на заседании совета ISU.

Если турнир перенесут в другую страну, то его могут провести до мая.

Напомним, ранее в Пекине после всех скандалов Камила Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

фигурное катание ISU

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

В Международном союзе конькобежцев отреагировали на допинг-скандал с россиянкой на Олимпиаде-2022
В Международном союзе конькобежцев отреагировали на допинг-скандал с россиянкой на Олимпиаде-2022
Olympics Пекин-2022
10 февраля 11:59
Агент сообщил, что у одного из фигуристов сборной России обнаружили допинг, а не наркотики
Агент сообщил, что у одного из фигуристов сборной России обнаружили допинг, а не наркотики
Olympics Пекин-2022
09 февраля 13:48
В Казахстане угрожают убить российского тренера сборной по фигурному катанию
В Казахстане угрожают убить российского тренера сборной по фигурному катанию
Фигурное катание
27 января 16:58

Новости: Фигурное катание

Болгария не примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
Болгария не примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
16:49
Юные мариупольчане успешно выступили на Poltava Winter Cup 2022 при поддержке Фонда Бориса Колесникова
Юные мариупольчане успешно выступили на Poltava Winter Cup 2022 при поддержке Фонда Бориса Колесникова
14:31
WADA обвинило CAS из-за дела с допингом россиянки
WADA обвинило CAS из-за дела с допингом россиянки
Пекин-2022
18 февраля 10:32
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Пекин-2022
17 февраля 17:58
Пекин-2022. После всех скандалов Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях
Пекин-2022. После всех скандалов Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях
Пекин-2022
17 февраля 16:40
WADA: «Случай с Валиевой плохо отражается на борьбе с допингом в России – к РУСАДА есть вопросы»
WADA: «Случай с Валиевой плохо отражается на борьбе с допингом в России – к РУСАДА есть вопросы»
Пекин-2022
17 февраля 07:59
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Пекин-2022
16 февраля 08:50
Украинская фигуристка Шаботова раскрыла причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2022
Украинская фигуристка Шаботова раскрыла причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2022
Пекин-2022
16 февраля 08:24
В МОК подтвердили отмену награждения фигуристок после произвольной программы
В МОК подтвердили отмену награждения фигуристок после произвольной программы
Пекин-2022
16 февраля 07:57
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости