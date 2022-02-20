Болгария не примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Сейчас организаторы ищут другую принимающую страну

Отложенный из-за коронавируса юниорский чемпионат мира по фигурному катанию состоится не в Болгарии, сообщает Матч ТВ.



Изначально турнир должен был пройти в Софии с 7 по 13 марта, но из-за сложной эпидемиологической обстановки его перенесли. Рассматривалась возможность провести турнир в мае 2022 года.

Вместо Болгарии провести турнир захотели несколько стран, которые должны подать свои заявки до 23 февраля.

Решение о возможном переносе турнира будет принято 24 февраля на заседании совета ISU.

Если турнир перенесут в другую страну, то его могут провести до мая.