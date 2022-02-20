ISU из-за Валиевой увеличит количество участниц в произвольной программе Пекина-2022
Болгария не примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
Сейчас организаторы ищут другую принимающую страну
16:49
Отложенный из-за коронавируса юниорский чемпионат мира по фигурному катанию состоится не в Болгарии, сообщает Матч ТВ.
Изначально турнир должен был пройти в Софии с 7 по 13 марта, но из-за сложной эпидемиологической обстановки его перенесли. Рассматривалась возможность провести турнир в мае 2022 года.
Вместо Болгарии провести турнир захотели несколько стран, которые должны подать свои заявки до 23 февраля.
Решение о возможном переносе турнира будет принято 24 февраля на заседании совета ISU.
Если турнир перенесут в другую страну, то его могут провести до мая.Напомним, ранее в Пекине после всех скандалов Камила Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях.
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