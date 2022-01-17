Фигурное катание на олимпиаде 2022: что необходимо знать? Новости партнера

Основная информация перед началом зимней олимпиады в Пекине 4 февраля

Немного истории

Принято считать, что своими корнями фигурное катание уходит в глубину веков. Например, под Одессой были обнаружены костяные коньки, датируемые еще бронзовым веком. Однако история фигурного катания, как олимпийского вида спорта гораздо моложе.

Впервые оно было представлено на олимпиаде 1908 года в Лондоне. Тогда еще не было разделения на летние и зимние олимпиады. В перечень дисциплин были включены парное катание, одиночное катание мужское и женское, а также дисциплина “специальные фигуры”, которая впоследствии была исключена. С появлением зимних олимпиад в 1924 году, фигурное катание стало их неизменной составляющей.

Самыми яркими звездами в этом виде спорта стали: Соня Хени (Норвегия), трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная победительница чемпионатов мира, шестикратная чемпионка Европы. Йилис Графстрём (Швеция), трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира. Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира.

Как это будет происходить?

Зимняя олимпиада 2022 года будет проведена в Пекине (Китай), с 4 по 20 февраля. Соревнования по фигурному катанию пройдут по следующим дисциплинам: мужское и женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду и командные соревнования.

Распределение основного числа мест по странам для участия в олимпиаде произведено по итогам чемпионата мира 2021 в Стокгольме. Оставшиеся места распределены по результатам состязания Nebelhorn Trophy, проведенного в Оберсдорфе. В результате, топ-5 стран с наибольшими квотами сложился так: Российская Федерация - 18 участников, США - 16, Канада - 13, Япония - 10 и Италия - 9. В командном зачете получили право выступить: Российская Федерация, США, Канада, Япония, Италия, Китай, Грузия, Чехия, Германия, Украина.

Фавориты и аутсайдеры

Интересно ведь заглянуть в будущее и попробовать угадать, кто же выйдет победителем состязания? Тем более, что на этом можно заработать, даже если и не знаешь, как получить бонус казино. Для начала неплохо бы очертить круг фаворитов. Но определить, кто именно выйдет победителем – задача непростая. Например, в число фаворитов однозначно следует включить тройку стран, которые обеспечили себе максимальное представительство: Российская Федерация, США и Канада.

Аналогично можно определить и возможных аутсайдеров. Это Бельгия, Болгария, Латвия, Мексика и Нидерланды. Все они смогли получить только по одной олимпийской лицензии. А вот остальные будут “темными лошадками”. Ведь, с одной стороны, этот вид спорта недостаточно развит в их странах, для того, чтобы занимать лидирующие места в мировых рейтингах. А с другой – уровень фигуристов является достаточно высоким, для того, чтобы принимать участие в олимпийских соревнованиях и сражаться за победу с лучшими мировыми звездами. Ну и никто не отменял вероятность ошибок в выступлениях или судействе, которая может спутать шансы даже у самых лучших спортсменов.