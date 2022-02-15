МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию
Глава USADA: «На шестых Играх подряд Россия взломала соревнования»
Также Тайгерт обеспокоен, что несовершеннолетнюю спортсменку ввергли в этот хаос
14 февраля 16:06
Фото: olympics.com
Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда допустить Камилу Валиеву после положительной допинг-пробы до индивидуального турнира на Олимпийских играх-2022:
Только время покажет, будет ли Валиева участвовать в этих Играх и будут ли аннулированы все ее результаты.
К сожалению, так или иначе, на шестых Олимпийских играх подряд Россия взломала соревнования и украла момент у чистых спортсменов и публики.
А еще русские и мировая антидопинговая система ужасно подвели эту молодую спортсменку, несправедливо ввергнув ее в этот хаос.
Напомним, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.