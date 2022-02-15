Глава USADA: «На шестых Играх подряд Россия взломала соревнования»

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Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда допустить Камилу Валиеву после положительной допинг-пробы до индивидуального турнира на Олимпийских играх-2022:



К сожалению, так или иначе, на шестых Олимпийских играх подряд Россия взломала соревнования и украла момент у чистых спортсменов и публики.

А еще русские и мировая антидопинговая система ужасно подвели эту молодую спортсменку, несправедливо ввергнув ее в этот хаос.