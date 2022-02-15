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Глава WADA требует отстранения и тюрьмы для тех, кто напичкал допингом российскую фигуристку

Банька считает допинг у детей непростительным злом
Olympics Пекин-2022
14 февраля 17:54
Глава WADA требует отстранения и тюрьмы для тех, кто напичкал допингом российскую фигуристку
Фото: championat.com

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька высказался о деле о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой:

Допинг у детей – это зло, непростительно. А врачи, тренеры и другие члены персонала, которые предоставляли несовершеннолетним препараты, повышающие производительность, должны быть отстранены пожизненно. И лично я также считаю, что они должны сидеть в тюрьме.

Мы требуем, чтобы РУСАДА провело серьезное расследование в отношении ее окружения. Мы тоже проверим это и обеспечим проведение надлежащего расследования.

Конечно, очень важно, чтобы культура в России изменилась. Все еще есть врачи и тренеры старого поколения, которые работают с несовершеннолетними, со спортсменами, поэтому мы настоятельно требуем, чтобы… Министерство спорта России изменило эту ситуацию.

Напомним, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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(Голосов: 8)

Теги

допинг

Комментарии 8

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15 февраля 2022г. 12:19
Я бы еще предложил обмазать смолой и вывалять в перьях :) А малолетку на учет в наркодиспансер, пока не поздно.
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15 февраля 2022г. 11:19
Дайте девочке закончить спокойно эту Олимпиаду.Кому это выгодно травить ребенка ?  Камила мы  с тобой и за тебя,а за тебя вся РОССИЯ !!
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15 февраля 2022г. 08:50
Какие больные и завистливые люди,микрочастицы столетней давности ,допинг великий
0 0
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15 февраля 2022г. 00:41
Дівчину жаль, їй 15 років, а вже статус допінгістки. Цих паразитів, котрі накачали її допінгом нічим не покараєш і ніхто їх не покарає. Вони стануть "жертвами" заходу, "всьому винен захід", "навколо одні вороги".
0 0
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14 февраля 2022г. 18:27
ужасно страна брехунов воров и убиц дитей /чтож за мразь этот путин дьявол ничего святого
0 0
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14 февраля 2022г. 21:26
Да во всём виноват этот Путин, лично всем допинг колет и на всех лично нападает, что ты несёшь Алёша.
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15 февраля 2022г. 09:52
Ну тогда, ты Серый, получается напал без опознавательных знаков. Подлость назвал Вежливостью. У всех с кем граничит твоя страна понадкусывал.
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14 февраля 2022г. 21:58
Ты больной
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