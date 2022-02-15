Глава WADA требует отстранения и тюрьмы для тех, кто напичкал допингом российскую фигуристку
Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька высказался о деле о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой:
Допинг у детей – это зло, непростительно. А врачи, тренеры и другие члены персонала, которые предоставляли несовершеннолетним препараты, повышающие производительность, должны быть отстранены пожизненно. И лично я также считаю, что они должны сидеть в тюрьме.
Мы требуем, чтобы РУСАДА провело серьезное расследование в отношении ее окружения. Мы тоже проверим это и обеспечим проведение надлежащего расследования.
Конечно, очень важно, чтобы культура в России изменилась. Все еще есть врачи и тренеры старого поколения, которые работают с несовершеннолетними, со спортсменами, поэтому мы настоятельно требуем, чтобы… Министерство спорта России изменило эту ситуацию.
Напомним, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.