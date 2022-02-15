Глава WADA требует отстранения и тюрьмы для тех, кто напичкал допингом российскую фигуристку

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Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька высказался о деле о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой:



Мы требуем, чтобы РУСАДА провело серьезное расследование в отношении ее окружения. Мы тоже проверим это и обеспечим проведение надлежащего расследования.

Конечно, очень важно, чтобы культура в России изменилась. Все еще есть врачи и тренеры старого поколения, которые работают с несовершеннолетними, со спортсменами, поэтому мы настоятельно требуем, чтобы… Министерство спорта России изменило эту ситуацию.