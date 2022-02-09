Источник сообщил, у кого из российский фигуристов нашли допинг

Представители ОКР завоевали золото, но церемония награждения все еще не состоялась

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Накануне на XSPORT.ua вышел большой материал, посвященный командным соревнованиям по фигурному катанию, которые выиграли представители Олимпийского комитета России (ОКР), однако им все еще не вручили медали.

Как сообщает издание Inside the Games, причиной переноса церемонии награждения послужил позитивный тест на допинг у 15-летней Камилы Валиевой.

Валиева сделала существенный вклад в победу ОКР, став победительницей короткой и произвольной программ.

Напомним, командные соревнования в фигурном катании завершились 7 февраля, но из-за того, что церемония награждения призеров все еще не состоялась возникают постоянные спекуляции. Была даже версия, что у одного из российских фигуристов нашли наркотики.