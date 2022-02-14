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ISU из-за Валиевой увеличит количество участниц в произвольной программе Пекина-2022

Однако все будет зависеть от результата россиянки
Olympics Пекин-2022
14 февраля 14:52
ISU из-за Валиевой увеличит количество участниц в произвольной программе Пекина-2022
Камила Валиева / Фото - Getty Images
Международный союз конькобежцев (ISU) сделает большим количество участниц женской произвольной программы на Олимпийских играх-2022.

Ранее МОК призвал ISU позволить 25 фигуристкам продолжить выступление после короткой программы, если в топ-24 попадет россиянка Камила Валиева. Таким образом, ISU удовлетворил этот запрос. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Отметим, что на короткую программу, которая состоится 15 февраля, заявлены 30 фигуристок.

Напомним, выездная панель CAS (Спортивный арбитражный суд) допустила Валиеву к личному турниру. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки, взятой 25 декабря, продолжится. Решение о медалях командного турнира будет принято после завершения разбирательств по Валиевой.

Исполком МОК решил не проводить церемонию награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.
Владимир Кириченко
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