В ОКР объяснили, за счет чего удалось оправдать Валиеву в деле о допинге на Олимпиаде-2022
ISU из-за Валиевой увеличит количество участниц в произвольной программе Пекина-2022
Однако все будет зависеть от результата россиянки
14 февраля 14:52
Камила Валиева / Фото - Getty ImagesМеждународный союз конькобежцев (ISU) сделает большим количество участниц женской произвольной программы на Олимпийских играх-2022.
Ранее МОК призвал ISU позволить 25 фигуристкам продолжить выступление после короткой программы, если в топ-24 попадет россиянка Камила Валиева. Таким образом, ISU удовлетворил этот запрос. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.
Отметим, что на короткую программу, которая состоится 15 февраля, заявлены 30 фигуристок.
Напомним, выездная панель CAS (Спортивный арбитражный суд) допустила Валиеву к личному турниру. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки, взятой 25 декабря, продолжится. Решение о медалях командного турнира будет принято после завершения разбирательств по Валиевой.
Исполком МОК решил не проводить церемонию награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.