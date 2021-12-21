Иван Шмуратко: «У всех одна задача, будь ты Ханю, Чен или спортсмен из последней десятки»

20-летний киевлянин вновь доказал, что в мужском одиночном катании является главным кандидатом на Пекин-2022

Эксклюзив

Завоевав на последнем чемпионате мира путевку на Олимпийские игры, фигурист Иван Шмуратко своей четвертой к ряду победой на национальном первенстве, проходившем в начале декабря в Киеве, в очередной раз доказал, что в мужском одиночном катании является главным кандидатом на поездку в Пекин-2022 от Украины.

И если в плане прыжкового набора соперники на внутренней арене потихонечку к нему подтягиваются, то в том, что касается непринужденности и осмысленности катания, музыкальности и презентации программы, 20-летний киевлянин, пожалуй, вне конкуренции. Его постановки и на международном уровне являются украшением любого турнира.

О том, как удается создавать маленький спектакль на льду, когда в его программу вернется четверной прыжок, а также о стажировке в академии «Молодой гусь» в Италии, ученик Марины Амирхановой рассказал в интервью XSPORT.

Можете сравнить нынешнюю победу с предыдущими тремя титулами чемпиона Украины?

Первая победа случилась в сезоне 2018/19 в отсутствии прежних лидеров. Иван Павлов тогда как раз перешел в пары, а Ярослав Паниот просто не приехал на чемпионат Украины. Да, я стоял на высшей ступеньке пьедестала, но понимал, что пока я не самый сильный одиночник в Украине. Со второй победой ко мне уже пришло ощущение, что я первый номер сборной. Третья прошлогодняя была очень эмоциональной на фоне перенесенного незадолго до турнира коронавируса. Я уже исполнял четверной прыжок, даже два: в короткой более-менее - в недокрут, но не упал, а вот в произвольной совсем улетел, заработал меньше баллов, чем сейчас. В этом году, увы, тоже не обошлось без проблем. В Варшаве я сильно заболел и это очень посадило мое здоровье. На восстановление до чемпионата Украины было всего полторы недели, что получилось на выходе, вы видели. Неплохо, но, тот набор, с которым я сейчас выступаю, я способен исполнять чисто совершенно спокойно, что я себе и ставлю как задачу.

Национальный чемпионат стал вашим четвертым стартом в олимпийском сезоне. Вы показали достаточное высокие результаты на первых двух - 4-е место в Будапеште, 5-е на Мемориале Дениса Тена, но затем стали лишь 17-м в Варшаве. Такой контраст объясняется выше упомянутой болезнью и как в целом оцените первую часть сезона?

В Будапеште по катанию, считаю, это был мой лучший старт в сезоне. Он может конкурировать с юниорским Гран-при в Энье и несколькими чемпионатами Украины. Я откатал произвольную чисто, короткую с одной ошибкой - вместо тройного тулупа в каскаде сделал двойной. В Казахстане я прокатал короткую хорошо, но программы там не было. Поэтому несмотря на ошибку на акселе, я намного больше доволен своим выступлением здесь в Киеве. Это было очень эмоционально, прям до слез в конце. В Варшаве я, к сожалению, заболел буквально в первый день. Короткую я еще кое-как откатал, а на произвольную меня не хватило. Предвосхищая ваш вопрос, это был не ковид, я сдал два теста, оба отрицательные, но состояние у меня было ужасное. Мы даже думали сниматься с соревнований, но я решили откатать для себя. Это было невероятно тяжело, на морально - волевых. Но такой опыт тоже нужен. Хорошо, что он остался позади, и пускай он будет только раз.

Предлагаю вернуться к последнему чемпионату мира в Стокгольме. Из-за изменений в системе олимпийского отбора не было ясности, кто из спортсменов в итоге отобрался на Игры в Пекине. Успели попереживать, хватит ли вашего 21-го места для путевки на Олимпиаду?

Моя работа - не переживать, а делать на льду то, что я могу. Зачем набрасывать на себя лишний груз, если можно просто выполнять свою работу и получать от этого удовольствие. После короткой программы нам сказали, что все, кто попал в произвольную, уже с лицензий. Но моя задача от этого никак не изменилась - я на все соревнования еду с одной целью показывать чистое катание, думаю, как и все остальные спортсмены. Будь то Нейтан Чен, Юдзуру Ханю или кто-то из последней десятки, каждый стремится исполнить свою программу максимально качественно, а результаты уже всех расставят по местам. Кто-то метит на пьедестал и чемпионство, кто-то на попадание в десятку, а кто-то в произвольную. Но первоочередное, повторюсь, это твое собственное катание.

В прошлом сезоне вы с первого же старта начали делать четверной сальхов и в короткой, и в произвольной программе. Почему в этом сезоне выбрали иную стратегию, ограничившись акселем в три с половиной оборота и какие планы насчет прыжкового контента в дальнейшем?

Это решение связано с тем количеством баллов, которое я набирал с сальховом и без. Я был не доволен результатами своих выступлений в прошлом сезоне. Некачественный прыжок в четыре оборота был совсем не в тему. На ваш второй вопрос я отвечаю, что четверной - неизбежен и я его тренирую каждый день. Это не только сальхов, сейчас мы отдали приоритет другому прыжку и когда он станет качественным, мы обязательно поставим его в программу. Оценки в фигурном катании выставляются за все элементы. Есть парень в Европе, который даже без тройного акселя набирает 75, это эстонец Арлет Леванди. Есть всем известный американский фигурист Джейсон Браун, который без четверного получает в короткой за 90. Квад безусловно нужен, но не просто ради его наличия, а чтобы набирать с ним больше, чем 80 баллов, которые я могу набрать и с тройным акселем.

На контрольных прокатах в августе вы презентовали новую короткую программу под композицию Джоша Гробана, но к началу сезона вернули старую постановку «Вечная любовь» Шарля Азнавура. Это было исключительно ваше решение?

Процентов на восемьдесят. Скажем так, мой голос был решающим. Новая постановка не совсем оправдала мои ожидания. К сожалению, так бывает. Хотя музыка шедевральная и я бы хотел ее использовать в будущем.

На турнирах по ходу сезона вы выступали в новом костюме, а на национальном первенстве вернулись к старому. Почему?

Эта идея пришла мне в голову за два дня до старта, когда я пересматривал фотографии с прошлого чемпионата Украины. Все-таки классика - это круто. Новый костюм не совсем передавал тот смысл, который я вкладываю в эту постановку. Но это не окончательный вариант. Олимпийский сезон очень важный и эта программа заслуживает нового костюма. Мы уже обсудили дизайн с моим мастером. Она шила мой самый первый в жизни костюм для «Цыганочки». С тех пор я, правда, немного подрос, раза в два с половиной. (Улыбается). Мы с ней отлично сработались, и я уверен, что это будет попадание в десятку!

Какой смысл несет в себе ваша произвольная программа, и кому принадлежала идея использовать для нее музыку итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди?

Музыку выбрал я сам. Я такие произведения достаточно часто слушаю в повседневной жизни, когда еду куда-то, когда читаю. Это одна из композиций, которая давно была в моем плейлисте, но до определенного момента я не задумывался, что могу под нее кататься. Называется она «Nuvole Bianche», что в переводе с итальянского означает «Белые облака». Эйнауди написал это гениальное, я считаю, произведение, когда лежал у себя дома и смотрел в окно на белые проплывающие мимо облака. Либретто - это течение жизни со всеми ее печалями и радостями, знакомством с чем-то новым, обучением и восхищением, от начала и до конца с потерей кого-то близкого или чего-то очень дорогого. Именно такой смысл мы вкладывали в постановку с хореографом Алексеем Олейником. Между этим всем я исполняю прыжки, дорожки шагов, вращения и сейчас главная задача сбалансировать художественную и техническую часть. Я стремлюсь к тому, чтобы мои программы люди смотрели как театр и воспринимали как искусство.

Костюм тоже в создании этого образа играет немаловажную роль, насколько я понимаю?

Да, спереди изображены мальчик и девочка, которых окружают облака и звезды. Это люди, движущиеся по жизни вместе, их отношения друг с другом и природой. Моя задача передать все это в программе.

Ранее при постановке программ вы сотрудничали с опытным Дмитрием Дмитренко - чемпионом Европы-1993, сейчас попробовали работать с молодым хореографом, который сам недавно выступал в танцах на льду, Алексеем Олейником. Насколько отличаются их подходы к работе?

С Дмитрием Михайловичем это был необыкновенный опыт. Начнем с того, что я с огромным уважением отношусь к тому, что он сам делал на льду. Это человек, который не просто приходит на тренировку и сразу начинает ставить, он берет время, чтобы все обдумать, прежде чем приступить. Работать с ним одно удовольствие. Что касается Алексея Олейника, то идея сотрудничать с ним пришла ко мне в конце прошлого сезона. Сначала тренеры, да и он сам, отнеслись к этому настороженно. Все-таки у Алексея нет опыта. Но он пообещал, что мы все сделаем по максимуму, так и было. Мы выходили на лед и просто с головой окунались в процесс постановки. Даже за пределами катка мы постоянно обменивались идеями. Я очень благодарен Алексею, что он был со мной на тренировке перед чемпионатом Украины, когда не получилось прийти у Марины Олеговны Амирхановой. Он очень заряжен на работу, и наша с ним программа еще не закончена, мы продолжаем ее совершенствовать.

Вы также активно сотрудничаете с итальянским клубом «Young Goose Academy» и его главным специалистом Лорецо Магри. Что интересного почерпнули для себя в этом сезоне за время тренировок в Энье?

Я хочу сказать большое спасибо всей команде, которая работает со мной в Италии, а это не только Магри, а также Ангелина Туренко и Алиса Миконсари. Они все время следят за мной, подсказывают и поддерживают. Мы познакомились с Лоренцо на моем втором в карьере международном турнире в Будапеште в 2015 году, куда он приезжал со своим учеником Даниэлем Грасслем. И с тех пор поддерживаем связь. В Энье, когда я занял третье место на юниорском Гран-при, я поинтересовался, не против ли они, если я приеду к ним на стажировку, а они никогда не против.

Как ведется работа в академии «Young Goose» и насколько это отличается от тренировочного процесса в Киеве?

Там совсем другая система. Тонкая и очень индивидуальная работа ведется над всем и в зале, и на льду. В среднем пять тренировок в день. Сначала пол часа skating skills, потом пятьдесят минут техники, далее хореография или ОФП. Потом еще две тренировки на льду для работы над программами, и лед там не по часу, а минут по 40-50. Между этим я еще бегаю или занимаюсь самостоятельно.

В Киеве у меня десять часов льда в неделю, четыре дня по два часа и два по часу. Конечно, это мало, но, увы, все логично. У нас один каток на все - фигурное катание, хоккей, шорт-трек. Людей на льду у нас очень много, это травматично. Но чтобы было больше льда, нужно чтобы процветала инфраструктура. Но сейчас не про это, я не хочу жаловаться, а хочу делать все, что от меня зависит, чтобы ситуация изменилась к лучшему. И я надеюсь, что наши с ребятами, которые тоже очень упорно трудятся, результаты этому поспособствуют.

Анна САВЧИК для XSPORT.ua