Определились чемпионы Украины по фигурному катанию
Известен состав сборной Украины на чемпионат Европы
Турнир пройдет в Таллине с 10 по 16 января
10:52
По итогам чемпионата Украины по фигурному катанию определился состав Украины на чемпионат Европы.
В мужском одиночном катании выступит Иван Шмуратко, женском – Анастасия Шаботова. В спортивных танцах Украинцу представят два дуэта – Александра Назарова/Максим Никитин и Мария Голубцова/Кирилл Белобров. В парном катании – София Голиченко/Артем Даренский.
Чемпионат Европы пройдет в Таллине, Эстония, с 10 по 16 января.
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