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К Гунько и Каминской. Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на Играх в Пекине
В организме спортсменки был обнаружен метаболит клостебола
20:21
Лаура Баркеро и Марко Цандрон / Фото - blazetrendsИспанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в паре с Марко Цандроном, сдала положительную допинг-пробу во время зимних Олимпийских игр-2022. Об этом сообщает ITA на своем официальном сайте.
Тест спортсменки от 18 февраля показал, что в ее организме был обнаружен запрещенный метаболит клостебола. В ближайшие дни дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).
На Играх в Пекине Баркеро и Цандрона показали 11-й результат в парном катании.
Напомним, что во время Олимпиады в Пекине на допинге попались иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, украинская лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.
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