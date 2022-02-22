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Золотая коллекция бокса

К Гунько и Каминской. Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на Играх в Пекине

В организме спортсменки был обнаружен метаболит клостебола
Olympics Пекин-2022
20:21
К Гунько и Каминской. Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на Играх в Пекине
Лаура Баркеро и Марко Цандрон / Фото - blazetrends
Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в паре с Марко Цандроном, сдала положительную допинг-пробу во время зимних Олимпийских игр-2022. Об этом сообщает ITA на своем официальном сайте.

Тест спортсменки от 18 февраля показал, что в ее организме был обнаружен запрещенный метаболит клостебола. В ближайшие дни дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).

На Играх в Пекине Баркеро и Цандрона показали 11-й результат в парном катании. 

Напомним, что во время Олимпиады в Пекине на допинге попались иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, украинская лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.
Владимир Кириченко
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