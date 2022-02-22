К Гунько и Каминской. Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на Играх в Пекине

В организме спортсменки был обнаружен метаболит клостебола

Лаура Баркеро и Марко Цандрон / Фото - blazetrends

Испанская фигуристка, выступающая в паре с, сдала положительную допинг-пробу во время зимних Олимпийских игр-2022. Об этом сообщает ITA на своемТест спортсменки от 18 февраля показал, что в ее организме был обнаружен запрещенный метаболит клостебола. В ближайшие дни дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).На Играх в Пекине Баркеро и Цандрона показали 11-й результат в парном катании.Напомним, что во время Олимпиады в Пекине на допинге попались иранский горнолыжник