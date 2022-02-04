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Китайские фигуристы побили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в Пекине-2022
Венжинг Суй и Конг Хан после короткой программы набрали 82,83 балла
09:23
Венжинг Суй и Конг Хан / Фото - FacebookКитайские фигуристы Венжинг Суй и Конг Хан установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар на Играх в Пекине-2022.
После короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпиады они набрали 82,83 балла.
Отметим, что предыдущее достижение принадлежало россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.
Напомним, что украинцы Максим Никитин и Александра Назарова показали 9-й результат в ритм-танцах в командном турнире.
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