Китайские фигуристы побили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в Пекине-2022

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Тема дняУкраина против России. Самый ожидаемый матч десятилетия
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18:30 Донбасс - Альтаир 9:1 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл Кракен 0:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Калгари Флэймс 2:4 Окончен
04:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 0:5 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 103:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик 118:119 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 113:107 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлис 108:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс 115:104 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 114:120 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 108:104 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс 112:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 99:94 Окончен
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18:00 Кривбасс - Киев-Баскет -:- Перенесен
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02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс 117:128 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 127:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
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18:00 Черкасские Мавпы - Химик 80:78 4-я четверть
19:00 Будивельник - БК Одесса 41:36 2-я четверть
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен
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22:00 Монако - Лион -:- Запланирован
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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15:00 Кривбасс - БК Тернополь -:- Запланирован

Китайские фигуристы побили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в Пекине-2022

Венжинг Суй и Конг Хан после короткой программы набрали 82,83 балла
Olympics Пекин-2022
09:23
Китайские фигуристы побили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в Пекине-2022
Венжинг Суй и Конг Хан / Фото - Facebook
Китайские фигуристы Венжинг Суй и Конг Хан установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар на Играх в Пекине-2022. 

После короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпиады они набрали 82,83 балла.

Отметим, что предыдущее достижение принадлежало россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.

Напомним, что украинцы Максим Никитин и Александра Назарова показали 9-й результат в ритм-танцах в командном турнире.

Владимир Кириченко
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