Александра Назарова и Максим Никитин: «Не ищите в наших программах скрытый смысл»
Максим Никитин: «Мы свободные люди. Каждый может говорить на том языке, на котором хочет»
Украинский фигурист высказался о рекомендациях Минспорта страны
08:59
Максим Никитин и Александра Назарова/ Фото - FacebookУкраинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, рассказал о рекомендациях Министерства спорта Украины на Олимпийских играх в Пекине-2022.
«Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные вопросы – адекватные ответы».
Напомним, в командном турнире в ритм-танце Никитин в паре с Александрой Назаровой показали 9-й результат.