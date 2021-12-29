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Мария Голубцова и Кирилл Белобров: «Сделаем все, чтобы на чемпионате Европы волноваться не пришлось»

Вице-чемпионы Украины готовятся к дебюту на чемпионате Европы
Фигурное катание
10:53
Мария Голубцова и Кирилл Белобров: «Сделаем все, чтобы на чемпионате Европы волноваться не пришлось»

Новоиспеченные вице-чемпионы Украины в танцах на льду готовятся к дебюту на первенстве континента, которое пройдет с 10 по 12 января в Таллине.

Впервые за последние четыре года Украина будет представлена на чемпионате Европы по фигурному катанию сразу двумя танцевальными дуэтами. Это стало возможным благодаря попаданию в десятку на предыдущем континентальном первенстве Александры Назаровой и Максима Никитина. И если для наших лидеров выход на лед спорткомплекса «Тондибара» станет генеральной репетицией перед главным стартом четырехлетия в Пекине, то для их младших коллег по сборной Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва это будет дебют на крупной арене. 

Яркие, харизматичные, со своим собственным стилем! Несмотря на то, что ученики Марии Тумановской-Чайки проводят первый полноценный сезон среди сеньоров, они уже успели обратить на себя внимание специалистов и запомнится болельщикам. 

Как оцените первую часть сезона, в которой у вас было три международных турнира и чемпионат Украины?

Мария: «Что касается выступления на национальном чемпионате, то мы довольны произвольной, короткой чуть меньше. Думаю, можно больше выжать из нее. Но за последнее время это были, наверное, лучшие наши прокаты. Мы были уверены в себе и чувствовали, как разрываем пространство перед собой». 

Кирилл: «Мы довольно неплохо прошли первую часть сезона, выступали достойно и получали стабильные оценки. Можно сказать, идем по нарастающей. Чувствуется прогресс от турнира к турниру. Собираемся хорошо подготовиться к чемпионату Европы. Хотим показать там свой лучший результат».

Переход из юниоров во взрослые прошел безболезненно? Уже можете сказать, что освоились?

Мария: «Честно говоря, мы так долго не выступали из-за пандемии, что все психологические барьеры отошли на второй план. Мы просто рады, что можем выходить на лед, участвовать в соревнованиях и показывать результат своей работы, а не просто бессмысленно кататься. Для спортсменов это очень важно».

Первый сезон по взрослым и сразу же такое непростое задание как «уличные танцы». Даже опытные и титулованные пары привел в замешательство такой новаторский выбор темы для ритм-танца от ISU. Как вы с ним справились? 

Кирилл: «А у нас даже сомнений никаких не было, мы сразу знали, что будем катать свинг, потому что он у нас хорошо получится». 

Мария: «Отношение к хип-хопу у нас довольно негативное, это достаточно спорный выбор для фигурного катания. Показать на льду все движения, характерные для этого направления, просто невозможно».

Думаю, многие ведущие пары мира с вами не согласятся.

Кирилл: «Да, хип-хопа довольно много в этом сезоне, но качественного - единицы. Люди просто двигаются параллельно, нет коннекшна, нет танца».

Мария: «Музыку для нашего ритм-танца выбрала я, это блюз и свинг. Первая часть называется «Mу tunnels are long», вторая - «Marvelous party». Вообще, я слушаю очень много разной музыки и вот мне неожиданно попалась такая великолепная композиция. Она уже года два ждала своего часа, и наконец-то появилась возможность ее использовать, чему я очень рада, потому что по-настоящему горела этой идеей».

Танго для произвольной программы — это тоже ваш выбор?

Кирилл: «Музыку предложила наш тренер Мария Николаевна. Мы только направили ее, сказав, что хотим классическое танго. Нам нравится этот стиль, и мы хотели его глубже изучить».

А кому принадлежала идея платья - в классическом ключе, лаконичной формы, но при этом, так сказать, два в одном? 

Мария: «С дизайном костюмов очень помогает моя мама, именно она предлагает идею, и уже потом мы начинаем все вместе ее обсуждать. Что-то привносит Мария Николаевна, что-то я, что-то своей стороны подсказывает Кирилл. В общем, у нас командная работа и в плане музыки, и в том, что касается постановок и костюмов».

У кого из мировых лидеров танцев на льду, на ваш взгляд, самые яркие постановки в олимпийском сезоне? 

Кирилл:  «Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон».

Мария: «Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью».

Ни для кого не секрет, что в танцы на льду дети попадают из одиночного катания. Что вы умели в плане прыжков к тому моменту, как решили сменить специализацию?

Кирилл: «У меня до этого была просто группа здоровья. Ничего серьезного, разве что какие-то двойные прыжки умел делать. Я понимал, что одиночное катание это путь в никуда, единственным вариантом продолжения спортивной карьеры были танцы. Когда Маша предложила мне стать в пару, я уже несколько месяцев не катался. Мы попробовали и вроде бы получилось».

Мария: «Я вообще родом из Одессы, начинала там, успела покататься еще и в Днепре, прежде чем попала в Киев. Примерно год тренировалась с другим мальчиком, но наш дуэт распался, и я наткнулась на такого замечательного партнера, как Кирилл, с которым и по сей день катаюсь. Можно сказать, моя настоящая спортивная карьера началась, когда мы с ним стали в пару, то есть в 2013 году. 

Как притирались друг к другу?

Мария: «Не бывает такого, чтобы сразу все было идеально. Мы переступали через себя, старались идти на уступки. Очень много работали над собой».

Кирилл: «Мы оба от природы эксцентричные и вспыльчивые, и раньше это давало о себе знать, но сейчас стали намного спокойнее, повзрослели».

Можете выделить лучшие три качества друг в друге?

Кирилл: «У Маши это честность, работоспособность и преданность делу». 

Мария: «Преданность делу - это и про Кирилла тоже. Потому что он все время развивается, ищет какие-то фишки, интересные упражнения для ОФП. Еще два качества? Хорошее чувство юмора считается? Ну и он красавчик, конечно. (Смеется). На самом деле мне с партнером повезло, он очень добрый и понимающий, я люблю его за то, что он может поддержать, и я тоже стараюсь это делать». 

С какими чувствами ожидаете дебюта на чемпионате Европы? Волнение присутствует?

Кирилл: «Мы собираемся хорошо подготовиться, подойти к чемпионату в максимальной форме и тогда уже волноваться нечего, просто нужно делать свою работу».  

Мария: «Сейчас больше всего переживаний вызывает момент подготовки, это будет нечто новое для нас в плане нагрузок, что немного обескураживает. Но мы морально готовимся к тому, что будет тяжело. Мы должны подойти к чемпионату на пике формы и уже там показать все, что мы за этот месяц из себя добудем». 

Льда для выполнения этих задач у вас достаточно?

Кирилл: «Бывает два, бывает три часа в день, что конечно, мало для того, чтобы отработать все, что мы хотим. Но работаем с тем, что есть, другого выбора у нас нет.

Мария: «Нам очень нравилось на сборах в Германии. Мария Николаевна дружит с Ростиславом Синицыным, который работает в Оберстдорфе. Она помогает его парам, а он - нам. Там у нас было два с половиной часа льда утром, два - вечером. Правда, мы достаточно долго вкатывались, но если привыкнуть к такому режиму, то на постоянной основе это то, что нужно».

Помимо фигурного катания еще на что-то время остается?

Мария: «Да, конечно! Я пеку тортики».

По вам не скажешь, или вы их сами не едите потом?

Мария: «Еще как ем! (Смеется). А также угощаю Кирилла и Марию Николаевну. Помимо этого я играю на укулеле и рисую. Что именно? Чаще всего людей, да и вообще все, что придет в голову. Ни одному, ни другому специально не училась, осваивала сама». 

Кирилл, а ваше хобби есть тортики, которые печет партнерша и слушать ее игру на укулеле? 

Кирилл: «Не только. Я фанат ретро игр, точнее одной игры - тетрис. У меня есть специальная консоль, еще 1989 года - на которой я играю в первую версию тетриса и даже участвую в соревнованиях. Это часть так называемого киберспорта. 

Анна САВЧИК для XSPORT.ua



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